高股息ETF添新兵 平均股利率衝逾7％

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高股息ETF超夯，今年規模已衝逾7,000億元，投資人「錢」進趨勢不變。中信投信3日宣布，首檔台股純高股息月配ETF的中信成長高股息ETF，強調同時鎖股利、攻成長，追蹤台灣優選成長高股息指數近五年指數平均股利率達7.42％。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示，中信成長高股息ETF追蹤台灣優選成長高股息指數，特點在於針對過往高股息ETF三大痛點，包括「賺了股息，卻賠了價差」、「周轉率高」及「存股成本高」。首先要「賺股息，也賺價差」，台灣優選高股息指數每年隨台股除息淡旺季，共調整二次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長。

「周轉率高OUT」部分，由於台灣優選高股息指數一年只調整二次，相較於同類型的高股息ETF，更能精準針對台股除權息淡旺季進行調配，打造息利並進ETF。

「存股累息更有利」方面，中信成長高股息採月配息機制，每月分攤領取息收，且因現行二代健保課徵門檻為每筆2萬元，故月配息相較年配和季配，更能降低遭課徵二代健保的機率，投資人存股張數可望更多。

張圭慧指出，台灣優選成長高股息指數篩選條件嚴謹，從台灣上市上櫃股票挑出市值前200大或前300大但殖利率前50名，且符合近三日平均成交額達2,000萬的50檔高股息股票，指數成分股定期於每年的4月及 9月進行成分股審核。

中信投信說明，中信成長高股息ETF為中信投信推出的第六檔台股ETF，集結財務體質優、股息穩定性高、股息率高的台灣上市上櫃優質個股，募集期間只要1萬5,000元入手價，就能買進潛力高息股，直接為投資人將雞蛋穩健地放在籃子裡，小資族也能輕鬆入手，擬定在10月16日至10月18日募集。