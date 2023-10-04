AI能量爆棚 台、韓股最受惠

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AI大趨勢崛起，亞太地區最受惠的國家出現，先機亞太股票入息基金經理人Jason Pidcock表示，AI大趨勢下，科技公司會最先享利，尤以台股、韓股最受惠，但其實不只科技股會受惠，各產業只要能善用AI提升競爭力都可受惠，未來因AI的使用會降低勞動力需求，人們工作時間減少、休閒娛樂時間變多，休閒娛樂產業預估勞動力需求會提升。

Jason Pidcock指出，截至7月底，先機在台股中投資比重最高是鴻海、聯發科、台積電，因為這三家都是在AI浪潮下最有競爭力的公司。

當債券殖利率觸頂時，選股策略中的品質、殖利率因子影響性會拉高，因此台積電目前股利殖利率雖然低於3％，但因其有強健的資產負債表、有得到美、德政府補助，帳上有現金部位，未來可望提高股利發放水準。

未來各產業只要會運用AI提升競爭力都會受惠，預測未來勞工結構也會改變，人力需求會轉到休閒娛樂產業，因為人們的工作時間會減少、休閒娛樂的勞動力需求會提升。

選股除了看本益比，還要看股利率與無風險利率（十年期公債利率）利差是否夠大、企業股利是否會持續增長，目前最看好「澳、台、韓、星、印度」的企業，目前基金投資印度股票股息收益率雖然只有3％、低於印度十年期政府公債收益率7.2％，但還是值得投資，因為看好印度企業未來股息可持續增長。

Jason Pidcock認為，印度長期可望迎頭趕上大陸。因為印度目前人均GDP仍低，且人口持續成長、政府持續改革，科技技術、金融服務多元化，製造業表現也可期，許多消費性電子大廠從大陸移到印度，像鴻海就至印度擴廠生產最新的蘋果手機。

先機亞太股票入息基金目前已在去年7月出清陸股，目前對大陸零持股，但所投資的股票有15％營收間接來自大陸，主要透過投資澳、台、新、韓的企業，未來不排除再重回大陸，但未來三、四年機率低，主要是認為相較其他亞洲，大陸經濟難有優越的表現，且短期間不會看到政策出現較大改變，也要將地緣政治風險納入考量。