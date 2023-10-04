富蘭克林：全球債市未來收益空間不容小覷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

當前美國聯邦基金利率5.25％至5.5％，已觸及22年來新高，儘管外界多預測升息已來到尾聲，無論是從頑固的通膨數字、參考聯邦基金利率或美國十年期公債殖利率減去通膨率後的實質利率水準，均顯示高利率環境將維持更長時日。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明．克萊爾分析，基於此情境以及殖利率曲線有望逐漸回歸至正斜率的趨勢，有利於短期或中期債券，享有更高的收益空間。

富蘭克林投顧表示，聯準會可能至少要等到兩年後才能見到通膨降至2％目標，為達此目標，經濟可能是軟著陸或陷入衰退，透過複合債，可靈活因應不同景氣循環調整配置。

富蘭克林坦伯頓的債券團隊則評估，雖然過去在殖利率曲線倒掛後，經濟衰退可能隨之而來，然而目前尚未看到有此傾向，預期這次不至於歷史重演。

在總體局勢仍有不確定性下，各類債券殖利率上揚，仍提供相對多元的收益機會。美國公債殖利率目前已高於4％、非投資級債殖利率則有8.4％至9.5％水準，且高於2007年3月以來平均，而較高評級的債券殖利率更是接近16年來新高，全球債市未來收益空間不容小覷。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金用三項投資優勢，竭力創造更高收益空間，包括債券團隊智慧操盤，精準定位多元債市機會；靈活調整配置，建構最佳類別債市配置；調控利率風險，提高收益回報。

此外，該基金目前配置是「短」優於「長」，考量若經濟衰退風險擴大，聯準會將會快速降息，短率端亦將快速下滑，創造對短期債券持有者有利的情境。

另一方面，若是延續目前市場預期的軟著陸，長天期利率，可能還有再上升空間，然而因為短率端目前已反應聯準會未來最終的升息預期，比長債更具投資價值。