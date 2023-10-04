滙豐：利率週期近尾聲 債券可攻可守

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一如市場預期，美國聯準會在最新會議中決定，將聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％的目標區間不變，為今年6月以來再次按兵不動。

聯準會並將2023年底的政策利率預測中位數維持在5.6％，此舉為聯準會在年底前依市場需求再次升息，留下了相當幅度的空間。

滙豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安指出，聯準會的暫停升息，反映出通膨持續降溫與經濟成長放緩的前景。不過，聯邦公開市場委員會同時將2024年的降息幅度下調0.5個百分點，顯示美國經濟將能夠維持穩健增長，而無需立即降低政策與市場利率。

蔣智安強調，在政策及市場利率下調的前景下，加上明年遠高於平均趨勢的企業盈利成長展望，對於固定收益投資者而言，過往聯準會暫停升息都標誌著市場利率見頂的訊號。因此，儘管未來幾個月債券市場面對美國政府增加發行債券而可能出現波動，但市場利率的走勢似乎會走低。

他說，從基本面來看，隨著通膨與經濟成長將持續拉鋸一段時間，相信政策利率與債券收益率守在高點的時間可望拉長；統計Bloomberg資料，1984年至今歷次升息循環結束後，從1個月、3個月、6個月，至1年的期間，美國投資級債券都有相當吸引人的收益成長表現，過往升息結束後，美國十年期公債殖利率與基準利率呈現緩步下滑，利多債券價格。

蔣智安認為，利率週期接近尾聲是目前投資者需要關注的全球關鍵主題之一，在當前市場環境下，債券不僅享有較高的殖利率、價格下修風險也低。

此外，債券還可以作為對沖成長和金融穩定風險的工具，觀察歷史趨勢，股市與非投資級別債券面臨危機時，投資人通常偏好有「避風港」作用的政府債券，相對於股票的估值來看，債券也更具投資價值。