24年式Rexton、Rexton Sports 隆重登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總代理永嘉雙龍汽車24年式Rexton及Rexton Sports，即日起開放接單，以專注於開發四輪傳動、越野SUV車輛而聞名全球並廣受喜愛的SsangYong，新年式車款推出帶來多項配備升級，是喜愛戶外活動車主享受越野樂趣的首選，總代理永嘉雙龍同步推出多項促銷好禮，喜愛的車主們可蒞臨展間，親身體驗韓系越野魅力並同步享受好康優惠。

至全台展間試乘24年式Rexton或Rexton Sports，即可參加抽iPhone14活動，分享試乘心得贈SsangYong車用香氛乙個，本月下訂再享四重好禮，包含贈送20,000元配件金、不限里程及次數拖吊服務、5年10萬公里保固、指定配件享優惠等，本月完成交車再加碼贈送5,000元保養禮券。

Rexton豪華旗艦休旅，曾榮獲多項獎項及安全肯定，新年式重新定義旗艦，堅守滿足車主期望的越野性能、休旅空間和奢華外觀。在外觀上，導入全新流水式前後方向燈，時尚吸睛、動感玩味；新式20吋飛射式鋁圈，進一步提升奢華感，更顯大器尊榮。

在內裝配備上，升級12.3吋影音主機並搭配全新觸控式中控設計，享受科技便利所帶來的直覺感官；全車配置USB-C充電座，滿足全車的即時充電需求。24年式Rexton大幅提升車主和乘客的獨特頂級體驗，為越野休旅豪華旗艦賦予全新定義。豪華型建議售價189.8萬元。

24年式Rexton Sports導入全新入門規格Rexton Sports越野版，售價119.8萬元，並同步推出Rexton Sports悍將版，售價148.8萬元。