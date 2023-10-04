前往主要內容
工商時報LOGO

和運租車門市 搶先導入TOYOTA YARiS CROSS

即日起開放11月用車預約

  • 工商時報 李翊榛
●和運租車門市搶先導入TOYOTA YARiS CROSS，讓顧客體驗全新國民車的動感活力。圖／和運租車提供
●和運租車門市搶先導入TOYOTA YARiS CROSS，讓顧客體驗全新國民車的動感活力。圖／和運租車提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

和運租車門市宣布率先導入TOYOTA YARiS CROSS，讓顧客體驗TOYOTA全新國民車的動感魅力，即日開放11月用車預約。和運租秉持讓顧客體驗到最新車款的理念，從TOYOTA第一台純電車bZ4X到商用神車Town ACE廂型車，領先業界導入最多車輛數，滿足各種顧客需求。

本次於全新國民車YARiS CROSS上市後搶先導入，擁有寬敬乘坐空間，搭配後座出風口，讓全家人租車出遊更加舒適自在。具備458L超大後廂，行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂，並搭配ACC全速域主動式車距維持定速系統、PCS預警防護系統、車道行駛輔助系統，駕駛起來超安心，能夠滿足日常代步、多人出遊、露營等使用情境，並且擁5.2m的最小迴轉半徑，即便在巷子裡也能輕易穿梭。

YARiS CROSS每日租金定價為3,300元，優惠價2,970元，即日起開放11月用車預約，此外除了導入最新車款，和運租車也持續優化車輛服務品質，今年已購入上千輛新車，讓顧客可以用車開「新」。同時，為讓客戶時更加安心，鼓勵租車同時加購安心服務，每日只要450元起，五天以上更有8折優惠，即可享有免損自負額1萬元、免竊自付額（價10％）、免營業損失等車主可多加利用。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 10／3盤前》這檔ETF將第4次配息了 年化殖利率7.67％

  2. 外資賣超157億 台股整理 這族群下跌有戲

  3. 緯創等AI伺服器4雄僅1家能抱？老手Q4選股畫重點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。