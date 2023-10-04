用愛支持偏鄉兒童教育 三花捐贈陪讀班交通車

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三花棉業創辦人 施純鎰董事長八年前得知愛鄰協會蘇澳芥菜種陪讀班接送車車齡老舊，便捐贈一輛八人座交通車。從此，開始關注偏鄉學童上學交通議題。如今基金會再度捐贈交通車，除了回應創辦人未來捐助偏鄉交通車的宏願，也期許各地區陪讀班在三花基金會的支持下，能有更多的家庭得到幫助與支持，讓這份安全接送的愛心得以延續。

施貞菲執行長日前拜訪新北市愛鄰希望關懷協會，舉行「偏鄉兒童陪讀班交通車捐贈儀式」，由林瑞敏理事長代表接受。TOYOTA Sienta 7人座「陪讀班交通車」已於4月中交車，讓協會服務課後學習的孩子、關懷送餐獨居長者，在接駁路上更安全、安心。

林瑞敏理事長表示，非常感謝三花基金會看見偏鄉學童的需要，贈與交通車給愛鄰希望關懷協會，得以安全接送孩子上下學。協會主要服務對象為瑞芳區各國中、小之弱勢學生，陪讀班不僅接送兒童上下學，並且預備點心給孩子們補充體力。老師耐心陪伴孩子做功課，教導他們正確的品格，引導他們找到自己的興趣及熱情，在課業之外找到成就感，建立自信心。

三花基金會致力偏鄉藝術教育推廣，已在全國開辦50個在地習藝據點，協助學校發展特色，培育偏鄉學生學習音樂、美術、攝影、演奏、舞蹈、表演藝術、溜冰、體育、競賽運動，透過課餘「菁英種子學堂」藝術課程，偏鄉小學生展現自信學習的積極動力，目前累積挹注國中小校數達193所。