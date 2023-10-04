泰安產：有保險 出遊更放心

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今年最後一個連續假期即將來臨，泰安產險提醒，雙十連假安排國內或國外旅遊時，別忘了善用保險讓旅行計畫更加周全，讓出遊盡興無後顧之憂。

泰安產險網路投保國內／海外旅遊享多重保障，包括，「千萬意外身故及醫療保額充足」旅遊全程意外險保障最高保額1,200萬，海外旅遊更包含突發疾病項目，例如國外旅遊期間因突發疾病需當地就醫，無論是門診、住院或是急診醫療，皆在承保範圍內，住院醫療保額最高120萬，減輕在異地就醫費用的負擔。

「旅遊必備旅行不便保險」內容則涵蓋旅行責任險、班機延誤（定額補償：國內延誤滿4小時即給付／海外延誤每滿4小時即獲得補償，同一事故最多給付兩次）、額外住宿、旅程取消/更改、行李延誤（6小時）、海外緊急救援費用等多重保障。

「因應旅行中所發生的各種突發狀況提供補償」，例如租車自駕發生交通事故的賠償責任、旅途中個人錢包、行動電話等物品遭竊、重要證件重置或掛失等費用。「提供海外急難救助專線」，倘遇到緊急醫療轉送或行李／護照遺失協尋、法律協助等皆可來電洽詢，全程守護讓民眾放心出遊。

此外，在泰安產險線上投保海外旅遊保險的同時，可一併申請英文投保證明，減少繁複的程序。官網24小時服務不打烊，加入會員出發前1小時亦可投保，3分鐘一指輕鬆完成，並享直接投保優惠，另提供合作海外上網卡全館免運費，符合抽獎資格者還有機會獲得萬元大獎、亞洲萬里通里數600里等多樣好禮，一站式滿足客戶不同旅遊需求。

更多活動詳情可至泰安產險官網（www.taian.com.tw）查詢。