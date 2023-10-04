海外綠電布局奏捷 森崴能源 打入越南

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森崴能源（6806）海外綠電布局再下一城！近日森崴與日本CHUGOKU電力公司、越南再生能源開發商（BBPH）簽署投資合約，共同投資越南再生能源電廠，第一期規模逾200MW。森崴全力參與布局國際綠能電力，誓作台商全球海外綠電供應的最佳後盾。

受限於東北季風影響，台灣離岸風電工期只有半年，從事海事工程一定要國際化，為了延伸台灣離岸風電市場規模，承接全球數千億美元的龐大海事工程商機，2020年森崴能源攜手新加坡海事工程團隊合資成立「新加坡寶崴海事工程公司」，森崴完成今年注資後取得控制權，並將斥資上百億打造國際船隊，除了培育台灣優秀年輕人，並籌組廣納新加坡、德國、荷蘭、丹麥、印度、馬來西亞、越南、緬甸等多國籍員工，是本土離岸風電團隊中，第一個自組國際海事工程團隊與國際船隊的業主，為台灣本土風電產業跨向國際化專業團隊的重要一步，堪稱台灣國際之光。

森崴能源總經理胡惠森指出，「再生能源是服務業，服務業要國際化」，為了開發海外再生能源業務，森崴能源與國際策略夥伴攜手投資海外潔淨能源案場，去年與日本CHUGOKU電力共同前往大洋洲開發斐濟風力發電再生能源市場，打通全球再生能源商機。

近期森崴、日本CHUGOKU電力與越南知名開發商（BBPH），三方以共同投資入股方式，參與投資越南的開發案，其中，森崴能源持股35％、日本CHUGOKU電力35％，越南開發商占30％，三方已於9月29日於越南胡志明市簽署投資合約確認合作架構。BBPH是越南BB集團子公司，累積近1GW營運及管理經驗，擁有水力、太陽能及風力等綠能電力技術。