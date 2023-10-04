五金工具博覽會 今台中登場

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由經濟部國貿局指導，台灣手工具公會主辦暨超過20家產業公協會共同協辦之「2023 台灣國際五金工具博覽會 Taiwan International Tools & Hardware Expo（TiTE 2023）」，在10月4日於台中國際展覽館盛大開展。本屆展會邀請包含總統府資政沈榮津、行政院政務委員龔明鑫、經濟部次長林全能、立法委員何欣純及台中市副市長王育敏等數十位產官學界代表出席剪綵，親臨見證本次吸引多國買家慕名而來的產業盛會。主辦單位表示，今年海內外已逾300家參展廠商，預估將創下3萬參觀人次，協助本土手工具推上國際產業巔峰。

本展會素以展效卓著聞名，獲得廠商高度的肯定，不僅廠商續展率高達70％，展出面積更擴增達6,500平方公尺，較去年首屆大幅成長了40％，是台灣五金工具「規模最大」展會，同時因為產業群聚地利之便，主辦方推出「一站式採購計畫」，協助國際買主得以串聯觀展、訪廠、訂單洽談等商務行程，並且親炙產品質量與生產情況，進而找出最值得信賴與最具配合度的合作夥伴。

此外，今年大會所提供之「國際買主住宿補貼方案」，已提供來自中東、歐洲、北美、日本、韓國、越南、南美、澳洲、巴西、荷蘭、印度、伊朗、沙烏地阿拉伯、杜拜、俄羅斯等地，包含Stanley Black & Decker、KTC、STIHL、KS Tools、 Fujiwara、Milwaukee、Sheffield Group 等百家知名國際採購商團將來台採購。外貿協會同時透過各國駐外力邀重量級買家親臨，挹注展會買氣。本展將是3年來中部地區國際商展最多國際買主匯聚的展會，回歸疫情前榮景。

理事長賴亮孜表示，非常感謝從中央到地方政府對該展會的具體協助，讓業界充分感受政府相挺手工具產業的心意，而奠基於上屆展會舉辦的成功基礎，本次展會擴大規模舉辦，而且相較於去年經濟復甦尚在萌芽，今時國際疫情全面的解封，更需要擴大會展暨宣傳行銷量能，作為相關產業拓展全球的「加速器」，不只國際買主，連日本、韓國、法國、保加利亞、德國、美國等知名產業媒體都將親訪展會，以第一視角見證並向國際推播台灣手工具產業旺盛的生命力。

而去年備受產官學界好評的「五金工業創新高峰論壇（TiTE Conference）」，今年將針對智慧製造、資安、AI 產業創新應用、低碳經濟時代的碳管理以及策略和全球數位商貿浪潮。邀請產業專家蒞臨分享，包含漢翔、千附、亞馬遜、百超等知名業者。專家將用宏觀、國際與新創角度，賦予產業新思維，指引產業搶占未來先機。

大會為讓與會者有更便捷的參觀體驗，今年更設置入場「快速通關」服務，透過官方LINE帳號，加好友、掃QR Code就能迅速入場、免去現場排隊登記的麻煩，更可在偌大展場中快速搜尋參展商、即時掌握所有論壇場次及重要資訊，即日起登入預約參觀並分享還能抽現場好禮。即刻加入 LINE 帳號「＠tite_lanza」或至活動官網（https://hardwareexpo-taiwan.com）查看最新消息。

亦可電洽展會指定執行單位朗盛行銷有限公司（02）7746-2868或E-mail至[email protected]。