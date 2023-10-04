手工具公會搭橋 商機無限

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2023「台灣國際五金工具博覽會，於10月4日至6日在台中國際展覽館隆重登場。這場台灣五金工具產業年度盛會是由台灣手工具工業同業公會舉辦，將有300家國內外優質廠商聯合展出，預估將吸引超過3萬人次國內外產業專業人士參觀，為台灣五金產業開創無限商機。

主辦單位台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜表示，「台灣國際五金工具博覽會」，是參展廠商的最佳行銷平台。過去，台灣五金「手工具」產品，在國際間以高品質、高創新能力、物超所值，獲得國際買主肯定。相信這次展會包括參展廠商、國際買主及海內外產業人士早已引頸企盼，準備能在今年的台灣國際五金工具博覽會大有斬獲。

台灣手工具業近年走向精品化，在研發創新、品牌營造，以及經營策略上無不全力以赴，以求能永保國際競爭力。賴亮孜說，面對國際市場競爭日益劇烈，國內廠商亟思轉型，「化挑戰為機會、化危機為轉機」，隨時保有危機意識、敏銳因應時局，在原有厚實的生產以及行銷基礎上，產業需要持續升級，以研發創新、設計具高附加價值之產品、並且持續發展自有品牌，開拓新市場通路，才能作為永續經營之道。

五金工具博覽會之所以會選擇在台中舉辦，賴亮孜理事長解釋說，中部地區原本即為台灣手工具產業的故鄉，更是地方產業之特色，冀望能藉由此次展覽會引領海外買主深入台灣五金工具重鎮，並且能在半小時至一小時車程內親自參觀工廠，體會台灣完整而且分工細膩的產業鏈結構、創新研發能力，讓國際專業人士見證台灣五金工具產業的雄厚實力，期能達到快速接單的目的。