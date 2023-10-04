幸記工業 敲擊工具創新研發領頭羊

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成立於1971年的幸記工業，是國內知名敲擊工具製造大廠，產品線包括鎚、斧、木工鑿刀、拔釘器、鈑金工具組、六角板手等工具類別。近幾年開始切入不同領域的相關市場，如戶外露營用品、競技運動、軍警特殊用品區塊。為了讓Made in Taiwan的產品在海外不同領域發光發熱，幸記在敲擊工具領域扮演領航者的角色，持續投入創新研發，整合工具的功能轉換到其他的領域，讓其他領域的產品更有特殊性及創新，不論在產品功能性或是外觀上皆協助客戶持續領先其他的競爭者。

幸記工業也因為這幾年切入不同領域，投資並升級所需要的設備，分別投入可以用在航空類別的加工機、醫療領域使用的雷射機、車廠使用的逆向工程掃瞄機，以及「有害物質分析設備」來符合不同領域客戶的特殊需求。幸記工業陳董事長說，幸記除了採購更尖端的設備，同時也持續擴大人才的需求，只有不斷地精進管理、人才與設備，才能夠持續地滿足客戶需求。

陳董事長說，當然我們為了確保幸記出品都是優良的產品，所以堅持95％製程在廠內完成。從選材開始，我們挑選美國進口高級胡桃木，在廠內塑形和乾燥，再利用高階鍛造機器設備和產能（8條鍛造產線），與先進的熱處理機，製造出品質佳的鎚頭，也因為不同領域的客戶需求，我們也同步調整掌控的品質系統及觀念。因為不同於一般使用的工具，競技運動、戶外露營用品、軍警等新市場的需求完全不同，尤其軍警用品要做到100％的質量確認，因攸關即時的團隊生命安全，幸記在這方面已經有十足的把握，能滿足市場的需求。

企業不只要在公司治理上面做好，也要在企業社會責任與環境保護上努力，陳董事長說，幸記不僅努力這三大區塊做貢獻，更要進一步地去參與不同的指標性議題，像是性平等權、健康與福祉、減少不平等、永續城鄉、責任消費及生產、保育海洋生態、消除飢餓、可負擔的潔淨能源、氣候行動等，一同為這個社會與環境付出一份心力。

陳董事長強調，幸記未來除了藉由與國際知名工廠以及品牌進行密切技術合作、積極佈署跨國營運計畫、朝向國際企業化大廠目標邁進之外，也將持續在不同的產品領域中，持續投入研發創新，努力與消費市場接軌，完全滿足客戶的需求，成為世界最大最專業的鎚斧類供應商。