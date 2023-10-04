外資精選台灣100強 上銀科技入列

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「2023外資精選台灣100強」出爐，上銀科技（2049）從1,779家企業中脫穎而出，榮登第39名，代表上銀在「市場面」、「基本面」、「永續面」與外國法人喜愛投資等各方面，均獲青睞值得被更多好股東看見。

上銀在「基本面」連續3年獲利成長並提供節能、高效率與永續環保產品；在技術服務提供先進的創新技術，協同客戶夥伴進行安裝測試，增進夥伴們採用產品的信心，進一步擴展市場佈局。2022更與30家客戶夥伴，共同成立「智慧製造精進聯盟」，從關鍵零組件升級，帶動台灣工具機產業走向智慧化，邁向「智慧機械」新時代。

上銀在「永續面」於2021設立「永續發展委員會（ESG委員會）」，積極響應國際2050年淨零排放趨勢，設定短中長期減碳目標與路徑，並以提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢、建置再生能源等四大核心策略全面展開減碳行動，從高階主管到全體員工，每個人都能充分理解自己在上銀中所扮演的永續角色，包括「產業轉型的創新者」、「綠色製造的實踐者」、「多元職場的營造者」和「社會共好的實現者」，並透過依循「誠信創新」、「友善環境」和「社會共好」等三大主軸，來實現成為一家永續發展的精密機械領導企業，也邀請利害關係人及關心上銀科技的夥伴，共同為地球永續貢獻一份力量。

「2023外資精選台灣100強」是由台灣董事學會與企業發展研究中心，模擬全球不同機構法人的投資方法，挑選台灣1,779家上市上櫃企業進行評比，研究期間橫跨2020年至2022年，第一關「市場面」從1779家企業中，先淘汰了1232家，第二關「基本面」續排除412家，第三關「永續面」再排除13家，經歷重重篩選後，最後第四關再依企業外國法人持股市值排行，取前100大企業進入榜單，發布「2023外資精選台灣百強榜單（Taiwan Best-in-Class 100）」，客觀地評出百強公司，找出可持續發展到下一個世代的代表性企業，期能讓這些企業被更多好股東看見，藉由優質資本的注入壯大發展，增加台灣企業的全球資本競爭力。