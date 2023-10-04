赫騏臥式加工機 大幅增加生產效能

擁有多年機器設計製造與售後經驗的赫騏精密科技有限公司，自2013年成立以來，便不斷投入新產品研發，至今維持每年推出1-2個新機型的優良傳統。今年赫騏推出最新的LH-800A臥式加工中心機，其獨特高剛性的機體結構設計，就算在高速加工時，依然能展現卓越的穩定性與精度，其強大的加工性能，可大幅增加生產效能，提升企業競爭力。

赫騏今年邁向十周年，以機台優異的穩定度、精度及剛性在業界聞名，機器的品質受到各界肯定，為滿足市場對於高性能臥式加工設備需求，在今年推出最新的臥式加工中心機。總經理陳祺睿表示，赫騏在前年開始進行臥式加工機的研發，目前已經有LH-1000、800、630、500四種規格，全部採用三軸全線軌配置，配合動柱式結構設計，並可搭配使用自動交換工作台，可大幅提升加工效率。

赫騏臥式加工中心機，搭載發那科控制器，配合使用自主開發的控制軟體功能，使機台操作及管理更方便。陳祺睿表示， 赫騏臥加和一般市面上的設計不太一樣，我們採用最佳化機體結構設計，讓結構剛性與動態穩定性能夠完美呈現。具體上來說，立柱採用雙層壁之箱形結構設計，配合內部肋骨強化，具有最佳剛性且長期無變形之慮。而底座則是採用一體成型設計，提供整機的穩固支撐。XYZ軸全配置耐重負荷之滾柱型線性滑軌，配合線軌間的大跨距設計，具有高剛性，低摩擦係數及優異的抗震能力。因此才能在長時間高速加工時，依然能展現卓越的穩定性與精度。

赫騏以立式加工中心機進入工具機製造行列，到現在已經有包括立式五軸加工機，動柱式加工中心機，臥式加工機等多款機型，陳祺睿說，赫騏這十年來，一步一腳印在工具機界不斷開發市場需要的加工設備，也因為客戶的信任與肯定，出貨量逐年增加。使用過的客戶都知道，赫騏的設備強調重切削、高效率、高精度與穩定性。

今年EMO剛剛結束，陳祺睿表示，赫騏雖然是第一次參展，但是赫騏成功了展現過去這十年累積的研發能量，也認識了很多國外的買主，和台灣機械業的伙伴們，赫騏站在EMO，努力讓世界看見我們，也讓機械業看見赫騏，我們很高興，我們又向目標更邁前一大步。