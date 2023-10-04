大鎪加壓式無塵室專用噴砂機 減少碳排

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產業表面處理最佳夥伴的大鎪科技，針對產業需求及淨零碳排趨勢研發各類表面處理設備，協助產業提升競爭力。新近開發的「加壓式無塵室專用噴砂機」，採物理性清潔表面設計，快速執行大幅減少作業時間，設備對於電子、半導體零件表面清潔作業中產生的鍍層以及附著物之表面處理有顯著效果，並能大幅提升成品品質及延長零件壽命，且可減少碳排。

以往傳統表面處理以化學藥劑清洗的方式，對環境造成負面影響及操作者健康疑慮，在淨零碳排的趨勢下，已不可行。大鎪新開發「加壓式無塵室專用噴砂機」，採物理性清潔表面設計，快速執行大幅減少作業時間，設備對於電子、半導體零件表面清潔作業中產生的鍍層以及附著物之表面處理有顯著效果，並能大幅提升成品品質及延長零件壽命，且可減少碳排。

此外，大鎪科技亦研發「圓盤式自動噴砂機」，設備整合了人機介面、伺服控制系統與機器手臂，可以更精準的針對多樣化的物件噴砂，並能記憶多組參數優化工作效能，藉由自動化系統大幅改善了傳統 式圓盤噴砂機的缺點，穩定度更高，已廣泛用於半導體、3C、硬碟外觀、精密鑽石刀具、螺絲攻、狙擊槍瞄準鏡、氣動（油壓）零件、醫療器材、遙控飛機、抗菌杯、人工牙根等高值化產品。大鎪科技亦代理各式砂材。洽詢電話：（07）371-4028，大鎪科技網址：http://www.richsou.com.tw。