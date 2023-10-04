福壽打造糧農循環體系 接軌永續

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福壽實業自1920年以製油起家，至今已103年歷史，經營範疇涵蓋各式食用油脂、穀物食品、寵物食品、農業資材、畜水產飼料、畜水產製品，及生技農業領域，多年來以「提供全民健康安全的食糧」的使命，注重產品研發不斷精進，以符合消費市場需求。

對快速變化的消費趨勢，始終以「誠信實在」為核心價值，探索多元發展趨勢。董事長洪堯昆強調，遵循糧農循環理念，秉持對台灣土地的關懷，邁向「綠色企業」的願景，2018年榮獲SGS「BS 8001：2017循環經濟標準」最佳化（Optimum）等級認證，成為台灣首家通過循環經濟標準驗證的食品製造商；不僅投入有機堆肥、微生物製劑的研發、製造與推廣，減少化學肥料對土地的影響，同時持續使用國產雜糧，降低國外購買運輸途程的碳排量；另外跨足養殖產業，著重動物福利及人道飼養雞、豬隻，建立產銷履歷，提升資訊透明化，為禽畜產品嚴格把關，提供消費者優質安全的產品。子公司洽富實業白肉雞電宰加工廠，更為全台首家採用歐盟食安規格氣冷式降溫屠宰設備的業者，大大提昇國內電宰雞肉品質。

為善盡對地球與台灣這片土地的責任，以製造生產過程中產生的植物性渣粕，以及農場的禽畜糞、電宰廠副產品、使用過的菇包等加以利用，製造成有機堆肥，提供給農民種植玉米、芝麻、花生等農作物；福壽實業再向農民收購這些農作物，製造成飼料、寵物食品及食用油等商品。透過農畜產業廢料回歸生態系統，延長資材使用壽命，重新再進入福壽生產體系，形成循環利用的「糧農循環」的體系。

2014年成立生技發展中心，陸續導入農業科技應用，成為國內第一家添加微生物製劑得有機肥料廠商，每年銷售有機肥產品近萬噸。另外也採購符合「美國黃豆永續確保規範」認證的黃豆。

對於物料食品用紙箱也有25％是選擇NGO組織「森林監管委員會」（Forest Stewardship Council，FSC） 認證通過、森林友善的FSC食品用紙箱。這些，都是福壽實業與永續潮流接軌的努力。