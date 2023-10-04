明昌電動車充電樁櫃體 首亮相

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在即將到來的「2023台灣國際五金工業覽會」上，專業板金加工製造商明昌即將展現其最新的技術和產品。該公司擁有長達47年的卓越經驗和專業技術，已銷售過全球70幾個國家，服務了300多家客戶，其中外銷占比超過90％。明昌的產品客群多樣，包括專業工具箱、五金手工具、醫療推車與設備、教育充電車、物流智取櫃、電信櫃、儲能系統櫃和綠能相關產業。

在本次博覽會上，明昌將展出模組化系統櫃、專業工具車、工具機刀具車等一系列新產品，這些產品融合了機電整合、板金製造和複合材料的專業知識，從而幫助汽車業、製造業、木工業等各行業的技師提升收納與作業效率。

兩年前明昌成功開發儲能機櫃與鋰電池機殼的技術，已經順利供給國內幾家主要的電池與儲能大廠；此外，隨著全球電動汽車充電基礎設施的不斷擴展，明昌2023年將首次展示全新研發的「電動車充電樁櫃體」。這種創新產品針對戶外充電樁的需求，特別強調了產品的耐候性、阻燃性、抗衝擊性以及電氣絕緣性技術能力，以提供更高水準的安全保障。

2023台灣國際五金工業覽會於10月4日至6日在台中國際展覽館隆重舉行，誠摯邀請各位專業人士和貴賓蒞臨其展位（展位編號C20），共同探討最新的板金加工技術的創新之處。