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翰宸代理義大利COSTA去毛邊機

市面上功能最齊全、最高規格的先進設備，是去毛邊機界的勞斯萊斯

  • 工商時報 王妙琴
●翰宸科技發表去毛邊機界的勞斯萊斯，首度在台中自動化機械展登場，貴賓到場參觀採購。圖／王妙琴
●翰宸科技發表去毛邊機界的勞斯萊斯，首度在台中自動化機械展登場，貴賓到場參觀採購。圖／王妙琴

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鈑金加工廠的必備設備－去毛邊機（表面處理設備），隨著光纖雷射切割速度愈來愈快，加工後的金屬板材會有去毛邊或銳角問題，有的加工廠必須有去毛邊、磨砂、倒角等好幾台不同功能的處理設備。

近期市場上出現一台去毛邊機界的勞斯萊斯，來自義大利COSTA最高規格的去毛邊機，一部設備要價近500萬元，可達到一次性地去毛邊、倒角、磨砂、直絲（Hairline）等多功能，可說是一台抵多台的頂規表面處理設備，更有南部一家大型鈑金加工廠一次購入兩台。

由翰宸科技總代理的義大利COSTA（MD6-CRC+S）去毛邊機，搭載雙軸環帶與行星式倒角輪，一次完成多工多重且複雜的表面處理工序，是目前市面上功能最齊全，且最高規格的一台先進設備。

翰宸科技自詡為提供國內板金加工廠最齊全的表面處理設備，除了高端市場需求外，同時擁有台灣自製品牌KG WORKER的毛邊機系列，檯面寬度分別為600mm、900mm，為目前市面最齊全的表面處理設備，2023年特別新增自動化返回功能，在生產流程上更可以節省人力。

翰宸能依據客戶的需求提供多種毛邊機選擇，兩個品牌都能達到萬向滾刷，以及磨削多功能，操作簡單，工件通過一次即可以完成熔渣毛刺等問題，適用平面板類零件，碳鋼板、不銹鋼板、鋁板、銅板、鈦合金、各類有色金屬及橡塑材料等。洽詢電話：（02）2908-1301。

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