湳昌工業 專精鉗類手工具

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鉗子的使用非常廣泛，從居家生活到電子維修、汽修、高科技產業都有很大的需求，湳昌工業專注在鉗類手工具的設計、開發和製造，已累積近40年的經驗，不僅提供市場多達600多項高品質的手工具，而且具備與國際大廠合作的豐富經驗，可滿足各種產業不同的需求，是名符其實的鉗類手工具專家。

創立於1983年的湳昌工業，一直致力於設計、開發和製造高品質、專業級的手動工具，近40年來專注於生產、研發、製造各種材料的鉗子，和在各種環境和場所的應用，是各種產業裝配、維修、安裝中夾持和切割工件不可缺少的手動工具。

湳昌工業具備與國際大廠豐富的合作經驗，不論是OEM或ODM，都能滿足其需求。

湳昌工業目前品項已多達600多項產品，且擁有多項專利。各式尺寸與長度的精密工具，使操作者能夠在有限的操作空間內，利用工具輕鬆達到目的。應用範圍涵蓋精密電子維修、手工藝創作、塑膠模型、汽修專用鉗、花藝與園藝、釣魚…等產業。

湳昌工業總經理陳岳琦表示，這幾年為了提升產品在國際市場競爭力，我們除了導入產品美學設計，開發更方便使用的產品，突顯台灣手工具的價值外，更加致力於改善生產製程，更新生產硬體設備與檢測系統，提供更優質的產品給專業買家。