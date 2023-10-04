觀功念恩 特典工具打造幸福企業

1999年由江水來董事長創立的特典工具，今年邁入成立的第24年頭，從創立初期3個人，如今已發展成為員工數近二百人、年產超過3百萬支的手工具大廠，所秉持的是「棘輪扳手、扭力工具、精益求精、止於至善、觀功念恩、幸福企業」的經營理念。江水來董事長說，這一路走來，有很多貴人相助，未來除了持續創新研發，朝著成為世界上產品線最齊全的扭力板手供應商邁進之外，也會將特典打造為令人稱羨的幸福企業，同時更將以感恩的心回饋社會。

江水來董事長1955年在台中西屯出生，當時家裡務農，經濟狀況很差，而且父親在他國小一年級時就離開人世，母親一肩攬起家計獨自撫養8個小孩，任勞任怨、終積勞成疾，在他18歲那年也往生了。江水來國小畢業就去鐵工廠做學徒，學車銑床加工，也就是俗稱的黑手，當時的工廠老闆很重視孩子教育，建議他去考初中夜間部，那個時候工作都到晚上9點半，他只能利用每天下班到睡覺前的1～2個小時唸書，經過幾個月苦讀，順利考上台中商專補校中級部，開始了白天工作，晚上上課的日子。

就在三年級快畢業時，老闆跟他說，聽說台中高工也有夜間部可以讀，他知道這個消息很高興，努力讀書如願考上台中高工補校機械科，此時江水來已經在工廠當了3年4個月學徒順利出師，累積了豐富的機加工經驗，在校成績十分優異，實習課都擔任小老師。不過就在高工三年級時，他的老闆想把工廠收掉退休，他就專心準備接下來的二專考試，沒想到他高工畢業，竟同時考上了台北工專機械科及彰化教育學院榜首，創下台中高工補校第一位應屆畢業生考上台北工專的記錄。

後來江水來台北工專畢業後，服了兩年預官役投入職場，加入程泰機械，甫上班兩個星期，他紮實的專業技能就獲得公司肯定，升任為機工課課長，在程泰工作兩年後，於1981年和另外4個高工同學買了一台車床就開始創業生涯，創立了偉孚興業公司。有一天同學從聖岱公司拿了一支直角傳動螺絲起子回來，觸動了江水來靈感，於是開發出第一支直角傳動的棘輪扳手，這支棘輪扳手成為聖岱公司入股偉孚的契機，江水來也感謝聖岱前李董事長栽培，才有機會跨入手工具產業。

在偉孚這段時間，江水來掌管生產部門，每天工作十分忙碌，1988年電腦剛起步，偉孚生產的油漆刮刀，產品種類多且複雜，用人工做庫存記錄常出錯，江水來擁有過人的上進心，他便自費去學了資料庫管理程式，自己寫軟體，訂單一來很快就能展開BOM表，大大提升訂單處理效率及準確性。後來偉孚上了軌道，江水來捨不得增加人事而更加忙碌，每天為了趕出貨幾乎沒有時間思考公司經營被譏為目光短淺，跟不上股東的宏觀理念，於是在1999年離開偉孚，真要感謝當時購買股權的股東，有他的資金才能有創立特典的火種。

特典當時只有3個人，主力產品是棘輪扳手，江水來回憶創業初期十分艱苦，所幸有許多貴人幫忙。他說，當時有一個朋友介紹他一家貿易商，當他把樣品拿出來時，這個貿易商跟他說，江先生，我是看你這麼忠厚老實我才跟你說，你這支扳手沒有特色還是拿回去吧，就算放在這裡我也不會寄給客人，客戶不會買的，這激發了江水來研發新產品的動力。他說，這位朋友和這家貿易商都是我的貴人。他回來後馬上著手新產品開發，他從刮鬍刀中體會到，當時傳統的刮鬍刀一支賣25元，流線型的刮鬍刀卻可以賣到10倍的價錢，深感設計帶來的價值，所以他就開發出一支流線型的棘輪扳手。

2000年的德國科隆展，他做了幾支樣品，讓貿易商帶去展覽，沒想到一展出，很多客戶從德國打電話回來，紛紛想要獨賣權，原來是流線型棘輪扳手在德國引發轟動，在科隆展一炮而紅，這不僅奠定了特典未來發展的基礎，還在台灣手工具界引發一股創新設計的風潮。自此之後特典的訂單就源源不絕，江水來又陸續開發了專利的直角傳動棘輪扳手、扭力扳手等多項熱賣產品，這也再次證明了研發創新的重要。

現在特典已成為台灣手工具製造大廠，走高階高品質路線，員工數逼近200人，年產超過數百萬支手工具，客戶遍布歐洲、美洲、亞洲，在國際知名五金工具品牌中，都可以看到特典的身影。江水來說，我要感謝的人很多，除了一路走來很多貴人相助外，也要感謝公司的棟樑「巫志興總經理，黃國倉副總，黃柏豪協理，廖盈斌經理，潘婉玉經理，許有仁副理，張勝雄副理，及所有公司各級幹部與同仁們。」最要感謝的是他的太太，她從來不干預人事、業務與生產，只管財務讓我能夠無後顧之憂地往前邁進。

江水來強調，特典的經營理念就是「棘輪扳手、扭力工具、精益求精、止於至善、觀功念恩、幸福企業」，我們有自信也有這個能力，能夠為客戶設計開發獨一無二的手工具產品，未來我們會一直持續研發，成為世界上產品線最齊全的扭力板手供應商。