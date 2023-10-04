金和CNC車床 手工具加工利器

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以品質與性能名揚國際的「金和車床KINWA」，為滿足手工具產業更廣泛的加工需求，開發出CL系列CNC車床。

該系列床身加大，採用雙V型軌道，並加長Z軸行程，不僅可達到更穩定的車削精度，而且大幅提升重複定位精度，更重要的是，空間加大後，更可以協助客戶搭配機械手，導入自動化生產，是各種手工具加工之最佳幫手。

很多零件或是產品都需要進行切角加工，特別像是台灣引以為傲的精品手工具、衛浴或是一些民生用品。金和推出CL系列CNC車床配合切角功能後，客戶反應十分熱烈，包括扳手、套筒等這些手工具，都需要透過鍛造讓鋼材堅固耐用，但是這些高強度的材料，若用一般的車床進行切角加工時便會出現問題。

目前市面上常見的走心式車床或是一般CNC車床，不是剛性無法應付斷續切削的要求，就是可加工尺寸太小，所以金竑CL系列車床，採用低轉速高扭力的廣域馬達，增加低速扭力，提升不規則零件加工能力。此外，也將皮帶及齒輪箱進行調整，不僅消除因斷續切削產生的滑動，也大幅降低斷續切削的衝擊。

手工具零件的產量相當大，需要更有效率加工，針對這點，當CL系列車床的結構有足夠剛性應付斷續切削時，就能將切削速度提升，再加上多角形加工的功能，不僅大幅提升銑角平面與工件的同心度，更能減少多機台多工序的加工時間，讓複合加工能一次完成。