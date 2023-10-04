美債息續創高、麥卡錫遭罷免 道瓊跳水430點

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美國最新數據顯示勞動力市場依舊強勁，復以聯準會官員的談話在在強化了市場對於長時間內維持高利率的預期，10年期美債殖利率飆升，恐慌指數VIX升至20，創下5月以來最高，華爾街股市3日開低走低，道瓊工業指數盤中最多挫逾500點，那斯達克指數最深跌逾2％，終場四大指數盡墨。

道瓊工業指數下挫430.97點，或1.29％，收在33,002.38點；標普500指數下跌58.94點，或1.37％，收報4,229.45點；那斯達克指數收黑248.31點，或1.87％，收報13,059.47點；費城半導體指數下跌72.27點，或2.10％，收3,376.58點。

數據方面，美國勞工部3日公布數據顯示， 8月JOLTS職位空缺由前值890萬飆升至961萬，遠高於預期的880萬，主要來自白領職位的成長。勞動力市場進一步收緊反映美國經濟穩定，強化投資人對於聯準會將更長時間內維持更高利率的預期，市場預估聯準會11月升息1碼的機率小幅攀升至28％，而等到12月再升息的押注則維持在39％。

美債殖利率再度齊漲，10年期美債殖利率漲逾13個基點，突破4.80％，30年期美債殖利率則漲15個基點至4.95％，齊創2007年以來的十六年最高。

政經方面，明年聯邦公開市場委員會（FOMC）的票委、克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周一表示，如果經濟仍然穩健，她支持年內再度升息，但美國可能已經接近或達到利率峰值，因此當前更應該關注的問題是，聯準會需要在多長時間內將利率維持於限制性水準。

同為明年票委的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）則稱，如果通膨預期穩定的話，官員可以耐心等待，不急於升息，也不急於降息，希望利率在很長一段時間內保持穩定，但預計明年接近年底時會降息一次。

另外，聯邦政府關門危機雖暫時解除，但國會內部分歧仍難解，美國共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）因不滿同黨籍的議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與民主黨合作通過臨時撥款法案，認為其不再能代表共和黨團隊利益，遂對麥卡錫發起罷免動議，該動議最終獲得216票同意票以及210票反對票，使麥卡錫成為美國史上首位被罷免下台的議長。

地緣政治方面，外媒報導稱，台灣若干科技企業協助華為在中國深圳晶片工廠打造基礎設施，這些企業取得深圳鵬盛科技、鵬芯微集成電路的供應合約，其中，鵬芯是華為的晶片供應商，去年遭到美國列入貿易黑名單，外媒將此形容為不尋常合作關係。

個股方面，英特爾於3日宣布，明年1月1日起將「可程式設計解決方案事業部」（PSG）獨立出來營運，並計劃在未來二至三年內公開發行股票，英特爾將保留多數股權。英特爾3日收盤上漲0.65％，收報每股35.69美元，盤後股價勁揚逾2％。

除英特爾外，晶片股周二普遍下挫，超微跌逾3％，輝達則下滑2.8％，雙雙脫離兩周半最高。KeyBanc分析師預估，在中國需求穩定、市場轉向價格更高GPU之際，輝達將迎來更高收益，預估該公司股價將再漲65％，因此維持「增持」評級，並將目標價調高至750美元。

龍頭科技股3日全線收黑，亞馬遜下挫4.74美元，跌幅3.66％，收報124.72美元；微軟挫跌8.41美元，跌幅2.61％，收在313.39美元；Meta收黑5.88美元，跌幅1.92％，收報300.94美元；Google下跌1.87美元，跌幅1.38％，收在133.30美元；蘋果挫1.35美元，跌幅0.78％，收在172.40美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑2.24美元，跌幅2.56％，收報85.41美元；日月光ADR 下滑0.16美元，跌幅2.13％，收在7.36美元；聯電ADR挫跌0.15美元，跌幅2.13％，以6.88美元作收。