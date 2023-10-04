小犬進逼！ 山區恐有致災性降雨

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小犬進逼！氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，氣象署估計在山區將有致災性大量降雨(東半部800至1100毫米、西半部300至700毫米)，應慎防坍方、落石、土石流。

吳德榮表示，最新(4日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱小犬」將以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速43米／秒，威脅不可小覷；其70％機率範圍已大幅縮小，但仍包括南台灣及巴士海峽北側，反映其仍有登陸(台東至恆春半島)或南端近海通過的「不確定性」。最新(3日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，及各別模擬路徑，與「路徑潛勢預測圖」有類似的意涵。故台東至恆春半島可能因「颱風眼牆」通過而帶來「破壞性強風」，應密切觀察，嚴加防範。

吳德榮說，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五(4至6日)受颱風及其外圍環流影響；今日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨，各地區氣溫：北部24至28度、中部23至33度、南部24至34度、東部24至33度。

吳德榮也表示，明(5)日北部、東半部及南部雨勢大，其他地區有局部雨。週五各地仍有明顯降雨。至於強風、豪雨的分布及其他警示事項，應依據「中央氣象署」最新警報資料隨時微調，採取防範措施。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，週六至下週一(7至9日)颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，尤其在午後，仍有局部較大雨勢發生的機率。國慶日〔下週二(10日)〕熱帶擾動在呂宋島東側發展，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高，不過這是第7天的模擬，應持續觀察模式的調整。