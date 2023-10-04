米其林推薦高雄法式餐廳Papillon攜法朋烘焙甜點坊 打造秋季甜品入餐

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2023新進台灣米其林推薦的高雄法式Fine Dining餐廳「Papillon」，攜手烘焙甜點名店「法朋烘焙甜點坊」合作，打造以甜點入餐的秋季菜單，此為「法朋」團隊首度南下高雄，更是第一次正式與法式Fine Dining餐廳合作。

強調從前菜到甜點，兩位主廚皆以秋季盛產的食材與水果作為料理發想，整個11月都吃得到兩位主廚攜手創作菜單。

此外，11／9日和11／10日兩天，「法朋烘焙甜點坊」主廚李依錫將親自前往「Papillon」餐廳親手製作並與南部食饕見面，要讓所有美食饕客有著前所未有的味覺新體驗。Papillon與法朋烘焙甜點坊聯名推出的秋季甜點入餐饗宴，價格維持每位為3680元10％，即日起開放預訂。

位於高雄承億酒店26樓「Papillon蝴蝶餐廳」，由來自傳奇米其林三星餐廳「侯布雄L'Atelier de Joel Robuchon」體系的法國天才名廚Xavier Boyer 博雅維主理，開業不到一年即火速於今年三月獲得米其林新進入圍餐廳，過去曾與多位來自世界各地的星級主廚合作，這次在發想秋季菜單時，思考著菜單的更多可能性，因而力邀台灣知名甜點名店「法朋烘焙甜點坊」攜手合作，與「法朋」主廚李依錫不斷討論與協力創作，決定將秋季盛產的食材與水果入菜，如：栗子、葡萄、甚至來自日本青森的水果，不限只在台灣本地，而是將各地最優選的好食材以不同面貌呈現給消費者，讓大家都能品嘗到從鹹食到甜食、從前菜到甜點的巧妙搭配，讓料理多了更多趣味性與讓人深刻的印象感。