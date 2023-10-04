麥卡錫慘丟眾院議長寶座 潛在接替人選出爐

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美國眾議院的保守派共和黨人與民主黨人聯手，於3日罷免共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy），使其成為美國獨立建國以來，首位遭到罷免的眾議院議長。

美國於本月1日步入新財年，惟國會內部針對撥款法案多有分歧，使聯邦政府一度面臨停擺危機，麥卡錫上周六在獲得民主黨選票的支持下，成功通過臨時撥款法案，使政府免於停擺危機。然而此舉觸怒以蓋茲（Matt Gaetz）為首的共和黨保守派人士，認為其不再能代表共和黨團隊利益。

麥卡錫近幾周也一再惹怒民主黨人，他於9月發起對總統拜登的彈劾調查，指控其濫權、妨礙司法和貪腐，另外，麥卡錫為避免政府關門，上周六緊急通過臨時撥款法案，幾乎未給民主黨人士時間閱讀該法案細項，在在引爆民主黨的不滿。該黨原先可用選票拯救麥卡錫，使其免於丟失議長職位，但民主黨人經考慮後表示，他們不會幫助共和黨解決自身的問題。

蓋茲提出的動議最終獲得216票贊成、210票反對，贊成票包含了208名民主黨人以及8名共和黨人，為美國史上眾議院首度罷免其領導人。

外界曾預期民主黨人在此次罷免動議中支持麥卡錫留任，以確保眾議院的穩定，然而民主黨議員表示，麥卡錫違背了他早前和拜登就暫停債務上限達成的協議，使他們認為麥卡錫此人不值得信任，且民主黨人也對於彈劾調查一事感到憤怒。

麥卡錫被罷免議長職務後，眾議院的立法活動於實質上陷入停頓，目前將由北卡羅萊納眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長，白宮對此表示，希望眾議院能迅速選出一位議長接替麥卡錫職位，外媒報導稱，可能的接替人選包含眾院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）以及多數黨黨鞭埃默（Tom Emmer）。