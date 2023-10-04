10／4盤前》這檔IPO 潛在套利逾10萬

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台股今（10/4）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.隨著資料量的爆發性成長、人工智慧（AI）興起所需要的機器學習，以及高效能運算（HPC）等應用，以矽光子為媒介的共同封裝光學元件（CPO）商機潛力看好，光通訊廠包括聯亞（3081）、上詮（3363）、光環（3234）、眾達-KY（4977）、光聖（6442）等紛紛搶進。

矽光子以及CPO題材3日再度成為盤面焦點，光環股價一度觸及漲停板價、光聖股價則強彈6％，走勢相對強勁。

2.為了搶攻先進封裝商機，日月光投控3日推出整合設計生態系統（Integrated DesignEcosystemTM，簡稱IDE），透過平台優化協作設計工具，系統性提升先進封裝架構，大約可縮短50％設計週期。以Fan Out Chip on Substrate - Chip Last（FOCoS-CL）封裝的設計時間縮短約30至45天，突破設計週期限制。

3.IC設計龍頭聯發科歷經修正，終於再現千金目標價！摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，聯發科掌握AI驅動的產品循環，步上從智慧裝置華麗轉向AI裝置之路，重新評價（re-rating）行情才正要展開，將推測合理股價拉上1,000元；美銀證券最新將股價預期升至1,100元，共襄盛舉。

4.記憶體大廠美光第四季指引憂喜參半，惟外資逆風相挺，喊話投資人應趁雜音干擾之際逢低布局，市場也點名看好DRAM及NAND Flash最新合約價可望上漲10％～15％，台股記憶體族群商丞（8277）、晶豪科（3006）3日逆勢雙衝漲停，宇瞻（8271）、十銓（4967）、威剛（3260）也勁揚逾半根停板，不甩大盤賣壓，勇敢邁大步。

5.砷化鎵代工廠宏捷科（8086）擺脫庫存調整壓力，在傳統消費旺季、蘋果新機效應及大陸經濟略有復甦加持下，9月營收再傳捷報、衝上2.87億元，締造21個月新高，第三季營收季增近5成。法人看好，宏捷科第四季業績還將續揚，在下半年全力衝刺下，全年有望「逆轉勝」、成長約15％。

6.統一投顧董事長黎方國基於五大利多，看好第四季台股千點上漲行情：一、美國將進入超級財報周，估計S&P500企業第四季獲利可望轉為年增，扭轉第一、二季年減頹勢；二、選舉行情發酵，從1996年總統民選後，大選前一年的10月漲率100％，前60～90天台股都出現大漲；三、台積電19日法說會將釋出第四季展望優於預期；四、產業旺季到、庫存已慢慢消化；五、集團股作帳行情。至於唯一利空是美國11月可能升息。

資深台股分析師杜金龍統計，每年第四季是台股平均漲幅第三高，多頭行情常會延續到平均漲幅最高的第一季。

7.雖然消費性電子市場雜音仍在，但服下車用大補丸的維熹，因德系汽車零組件供應商9月加入拉貨行列，再加上今年剛加入拉貨陣容的美系EMS廠出貨穩定成長中，預估今年底車用占比向一成叩關目標應可達成，法人也樂看維熹第四季營收可望看增第三季。

8.受到國際金融情勢影響，台股近期走勢震盪，但盤面經常維持十千金，3日盤中更閃見11千金。法人指出，能成為千金股的個股，象徵是該產業的翹楚，台股擁有十千金也透露著目前是多方掌控的盤勢，由於2024年全球經濟及產業成長動能都優於今年，預期將有更多高價股入列千金股。

9.台肥（1722）挾國內最大液氨供應商地位，搶攻氫能商機，看好政府推動2030年混氫燃燒發電將占整體電力供應的9％～12％，全力切入低碳氨能轉化氫能領域，建立氫能平台，並規劃投入30億元再興建二座液氨儲存槽，台肥董事長李孫榮宣示，乾淨能源將成為台肥的第五支腳。

10.PCB暨載板廠南電（8046）公布9月營收，以35.2億元寫下最近五個月新高紀錄，連續第三個月成長，儘管年減幅度達40.4％，不過合計第三季營收守住百億大關，並且擺脫連續二季衰退走勢；由於ABF載板仍處於庫存調整階段，外資預期ABF載板價格第四季最多持平，預期南電本季僅小幅成長。

11.精密金屬零件沖壓廠和勤精機（1586）受惠硬碟（HDD）零件訂單回溫、汽車零件出貨穩定攀升，自結9月合併營收2.16億元，月增10.19％、年增14.01％，創下今年新高；前三季累計合併營收16.14億元，年減17.23％。法人表示，在傳統旺季的效應下，樂觀和勤第四季營收將攀今年高峰。

12.成衣廠聚陽（1477）因出貨量較去年同期大增近3成，自結9月合併營收達28億元，較去年同期成長15.38％、月減20.11％。

聚陽指出，日系客戶訂單穩定成長，部分美系客戶下單動能恢復，看好明年營運成長性。

13.在庫存逐步消化之後，因高爾夫運動熱潮未減，為了明年2月新品鋪貨的強勁需求，國內高爾夫球桿頭代工四雄今年第四季確定喜迎旺季，營收最少勝過前兩季，鉅明（8928）甚至有機會趕上去年第四季高峰。

14.亞果（7566）今年仍處開發投資年，營收雖仍偏弱，但因台南安平遊艇城第二期的度假中心46戶已完銷，預定明年第一季末完工交屋，將激勵明年營收大躍進。

亞果遊艇總經理唐玉書3日表示，由於安平遊艇城第二期的新會所明年第一季將啟用，第一期完工並使用中的舊遊艇會所、商店街，將對外招商，引進特色商店，成為安平遊艇城的進駐店家。

15.台積電法說前外資積極暖身，不僅「全年財測不下修」為樂觀派共識，短線利多報佳音更吸引研究機構大舉著墨，包括匯兌因素有利、智慧機急單等利多開始凝聚，海通國際、麥格理、美銀證券同步調升股價預期。

16.機殼廠迎廣（6117）應主管機關要求，公告單月自結損益，8月在營收大幅成長之下，自結8月稅後純益3,700萬元、年增78.99％，每股稅後純益0.42元、年增82.61％，合計迎廣7月、8月的自結獲利，已經彌平今年上半年赤字。

17.記憶體大廠南亞科（2408）自結9月合併營收27.24億元，較上月增加5.8％，連二月營收數字呈現月增；以年對年比較，仍較去年同期減少15.03％，惟衰退幅度已見收歛。南亞科預定在11日舉行法說會，說明公司及產業最新現況。

18.高爾夫球桿身製造商啟坤（6731）原本向嘉義運動器材公司，承租嘉義縣民雄鄉興南村工業廠房，董事會決議以2.96億元購買，未來規劃在空地上加蓋廠房，增加產能。

19.錼創科技（6854）董事長李允立3日表示，錼創已經接獲二至三個量產訂單，加上樣品的量也不小，訂單湧入之下，目前需求已經大於產能50％，因應量產單的需求，錼創將擴產50％以上，2024年挑戰全年損平。

20.邁達特董座李昌鴻表示，受惠多方布局，推升邁達特9月營收攀高峰。邁達特3日公布自結9月合併營收13.05億元，年增20.85％，創今年新高，累計1～9月合併營收105.89億元，年增16.83％。

日前，微軟（Microsoft）與甲骨文（Oracle）重磅宣布雲端事業合作，推出Oracle Database@Azure服務，加速企業資料無縫雲端搬遷。李昌鴻指出，邁達特是國內少數同時為 Microsoft和Oracle台灣地區重要合作夥伴的業者，具備兩大雲端品牌的深厚技術能量，邁達特未來將持續與科技大廠協助企業實現混合雲、多雲部署和雲地整合解決方案。

21.半導體材料暨再生晶圓廠中砂（1560）9月合併營收5.7億元，年減1.76％、月增2.42％，第三季呈現月月增，營運逐步增溫。第三季合併營收16.48億元，季減10.86％，雖較去年同期衰退，然累積前九月年增率幅度已不再擴大。目前中砂DBU（鑽石事業部）除了3奈米營收貢獻續增，在5／7奈米產能利用率回升下將帶動營收回穩，法人估計，營運谷底已過。

22.國銀今年獲利動能強勁。銀行局3日公布，在利息淨收益、手續費收入及投資收益三大利源貢獻下，國銀8月稅前獲利突破500億元，達523億元，累計前八月稅前賺進3,458億元，兩者分創單月及同期新高。

23.量測設備廠致茂（2360）3日舉行法說會，致茂表示，以目前在手訂單來看，下半年營收會比上半年好，然全年營收將少於去年。致茂表示，上半年貢獻主要來自電動車、及儲能設備客戶，下半年主要來自高效能運算（HPC）及AI客戶。

24.大陸今年以來車市表現較不如預期，汽車零件廠重新調整當地布局，東陽（1319）3日代子公司南京東陽公告，處分南京市江寧區的資產與相關附屬設備設施，交易總額人民幣8,450萬元（約合新台幣3.78億元），處分利益人民幣2,400萬元（約合新台幣1.07億元），預計明年入帳。

25.無懼房市逆風，華固建設出手獵地，3日公告以總價20.72億元，買下新北市三重仁義重劃區1,569坪土地，每坪成交單價高達132萬元，刷新區域新高紀錄。華固總經理洪嘉昇表示，這是華固首度插旗三重，預計分兩期開發，每坪推案單價暫估70萬元，希望規劃高CP值首購宅，這也是今年以來華固第五度獵地。

26.台灣浩鼎執行長王慧君3日在生物產協與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）主辦的AI論壇中指出，人工智慧與機器學習（AI／ML）已成為2023年以後生技製藥產業最為突破性的技術，在歐盟與美國皆已發布採用AI／ML輔助藥品開發的考量指引下，台廠宜加速布局提升研發能量。

27.擺脫低階、廉價定位，Google啟動Chromebook Plus計畫，並為明年進一步導入更多AI應用的ChromeOS預做準備，攜手PC合作夥伴宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠，推出8款規格升級的Chromebook Plus新品，預計本周末起於北美、歐洲市場發售。

28.公股銀行全力衝刺新南向授信，主要看好二大優勢，一是利率高，平均約7％，利差相對亮眼，二是新南向需求不斷擴增，每年幾乎都有二位數成長的強勁力道。

29.受惠企業自用需求殷切、及辦公總部升級潮的加持，台北市A級辦公大樓租金身價再創新高，最新調查顯示，台北市A辦平均每坪月租突破3,000元大關，來到3,052元，年漲幅達3.6％；接下來，台北市信義計畫區最新完工的「富邦A25」可望成為亮點，據悉中高樓層每坪月租開價站上5,000元，將挑戰最高平均開價的頂級辦公大樓。

30.KeyBanc分析師預估，在中國需求穩定、市場轉向價格更高GPU之際，輝達將迎來更高收益，預估該公司股價將再漲65％，因此維持「增持」評級，並將目標價調高至750美元。

31.助攻保單銷售科技化、碎片化及建立生態系，金管會進行跨時代式鬆綁。保險局副局長林志憲3日宣布，開放保險業可與「大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務」等具金融科技背景的業者異業合作，推出創新型保單，只要經保險局核准、試辦通過就可銷售。此開放即日起上路。

32.美元續強，新台幣已連貶六個月。中央銀行3日出爐的書面報告指出，上半年包括美國聯準會、歐洲央行與英國央行持續緊縮貨幣，亞洲貨幣走勢偏弱，國內美元供需大致相當，央行進場小幅調節，累計僅淨賣匯8.8億美元。亦即央行上半年多數順勢而為，但仍有進場「穩匯」。

33.國發會訂出2050淨零排放目標，各單位也積極發展綠能政策，台電3日宣布，與科技大廠緯創旗下智帆風能簽署「高空風能系統試驗合作備忘錄」，雙方將創亞洲首例，攜手打造風帆發電，由於風帆機組具備隨收隨放特性，堪稱「行走的發電廠」。

34.看好軌道經濟，新北老字號建商馥華集團首度揮軍捷運宅，3日簽下板橋史上規模最大的捷運聯開案「新北環狀線板新站捷運開發案」，估計投資金額逾60.4億元，將興建地上38樓、地下4層的居住、購物、辦公等多元化複合大樓，預計2030年完工。市場專家依近期新板特區建案「勝輝一邸」出現每坪116萬元成交實價推估，該案未來每坪可望挑戰「3位數」，總銷逾200億元。

35.債市因美國10年期公債殖利率站上4.6％引爆買氣，10月又進入債券ETF基金配息旺季，近期公告配息的27檔債券ETF基金，多達10檔預估年化配息率達5％，表現搶眼，預期市場資金將掀起新一波的債市投資潮。

36.儘管大陸車市已「內卷」至價格割喉戰，但本土新能源汽車龍頭比亞迪（BYD）仍趁勢將產銷用力「催落去」。比亞迪今年第三季產量已超越美國電動車霸主特斯拉（Tesla），奪下全球電動車產量冠軍。

銷量上，前三季比亞迪共售出43.16萬輛純電動車，僅比特斯拉少三千多輛，問鼎全球電動車銷量冠軍寶座僅差一步之遙。

37.美國參議員克雷波（Mike Crapo）當地時間2日證實，一個由跨黨派參議員組成的代表團，希望在下周訪問中國時，能與中國國家主席習近平見面。另有消息指出，對中立場鷹派的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Suhumer）及其同僚，計劃在與中國高層會談時，提出美國記憶體大廠美光遭制裁的問題。(中性看待)

38.測試介面廠中華精測（6510）9月營收2.16億元，較上月增加4.15％，第三季營收6.92億元，較上季衰退6.98％，也較去年同期衰退43.62％，展望未來，中華精測表示，AI相關晶片高速測試需求增溫，將扮演明年景氣復甦關鍵動能，該公司將以All In House優勢順應各類客戶調整步伐，迎接AI半導體新時代商機。

39.達發（6526）初次上市普通股承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，3日完成競拍，預計10月19日以每股434.84元上市掛牌，以3日在興櫃市場收541元來看，投資人參與公開申購，若抽中一張可望有10.6萬元、24.41％的潛在套利空間。

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40.高價股近期在股王爭霸戰、IC設計龍頭聯發科（2454）點火帶動下，行情有加溫跡象，研究機構看好高價股動能，金控旗下研究機構維持M31（6643）「買進」投資評等，凱基投顧點出雙鴻（3324）明年正向展望不變，同樣給予「買進」投資評等。

B.利空因子：

1.中央銀行6月祭出第五波房市選擇性信用管制，新增規範自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，但據央行3日發布書面報告指出，國內全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，至8月底止仍有37.2％，略高於去年底的36.8％，從數據看，央行打炒房似乎尚未見效。

2.美國可能在對中晶片禁令滿一周年之際擴大禁令規模，美國官員表示，政府可能在近日更新對中國晶片設備與AI等運算晶片的限制措施。而近期中美交流較為頻繁，市場關注該禁令執行力度與雙方談判狀況。

3.美國最新數據顯示勞動力市場依舊強勁，復以聯準會官員的談話在在強化了市場對於長時間內維持高利率的預期，10年期美債殖利率飆升，恐慌指數VIX升至20，創下5月以來最高，華爾街股市3日開低走低，道瓊工業指數盤中最多挫逾500點，那斯達克指數最深跌逾2％，終場四大指數盡墨。

道瓊工業指數下挫430.97點，或1.29％，收在33,002.38點；標普500指數下跌58.94點，或1.37％，收報4,229.45點；那斯達克指數收黑248.31點，或1.87％，收報13,059.47點；費城半導體指數下跌72.27點，或2.10％，收3,376.58點。

4.國際美元指數狂飆，暌違十個月再站上107大關，非美貨幣貶壓加劇，隨外資加大匯出力道，新台幣3日早盤一路趨貶，帶量重挫逾1角，一度跌破去年10月盤中低點32.345元，尾盤在央行調節下，貶幅收斂至9.1分，終場收在32.328元兌1美元，創2016年7月7日以來逾七年新低，總成交量放大至14.69億美元。

5.美國共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）因不滿同黨籍的議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與民主黨合作通過臨時撥款法案，認為其不再能代表共和黨團隊利益，遂對麥卡錫發起罷免動議，該動議最終獲得216票同意票以及210票反對票，使麥卡錫成為美國史上首位被罷免下台的議長。

6.中央銀行4日將赴立法院財委會報告，其中針對全球經濟情勢，央行預期，明年美、歐、英、日的經濟成長力道仍平緩，新興經濟體如韓國、台灣與東協等經濟展望轉佳，但大陸經濟下行風險仍存在。（中性看待）

7.美債、美元指數同步挺升，3日新台幣匯率貶至逾七年低點，外資賣股落跑，轉為賣超台股157.95億元，外資今年來對台股「開高走低」從6月中買超最高一度4,345億元到歸零、轉為91億元賣超，聯發科、鴻海、光寶科及華新都遭提款逾200億元。

8.因亞幣貶勢不止，外資擴大賣超157.95億元，並鎖定指標股緯創與台積電提款，台股3日終場下跌102點收16,454點，指數退守5日線，以盤待變，成交量縮減至近三日最低2,614億元。

9.因地緣政治影響，半導體製造商被要求建立「中國+1」或是「台灣+1」的生產規劃，產業鏈持續出現產能區域移轉動作，ICD預估，2027年台灣在晶圓製造市占則將從2023年的46％降至43％，而封裝測試占有率將由2022年的51％下滑至47％。（中性看待）

10.中國資通訊大廠華為8月底突破美國晶片制裁，推出新一代智慧手機Mate60系列，在各界關注華為何以能突破美方封鎖之際，外媒3日披露，崇越、漢唐、亞翔等四家台灣企業協助華為建設晶片基礙設施，消息震撼業界。由於正值美中科技戰敏感時刻，我經濟部表示，將調查上述幾家台企與華為的關係。

11.近年房價漲幅大，不僅七都預售屋總價中位數全數突破千萬元，就連過去屬平價區的苗栗、基隆、彰化、台東等四縣市預售屋中位數房價也都站上千萬元，其中苗栗更因竹科外溢效應，總價漲至1,140萬元，超車高雄市。

12.據591新建案調查顯示，全台第三季推案量總銷4,588.7億元，季減8％、年減11％，更是近五季以來首次單季不到5,000億元，過去受惠台積電題材、房價一路突飛猛進的新竹、高雄及台南等地房價應聲下挫，年減幅約4％到12％；反觀基期較高的雙北、台中等地則是年漲10％。

13.不景氣，企業採購中秋禮盒量縮，同時各行各業搶進中秋送禮市場，市場選擇品項因此大幅增加，分食傳統月餅業績，加上民眾健康意識抬頭，多糖高熱量傳統月餅接受度降低，觀光飯店集團今年中秋禮盒銷售盒數較既定目標少了1成。惟為反映成本，觀光飯店調高月餅禮盒售價，營收目標仍勉強達標或小幅成長。

14.美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）等多名官員2日相繼發表談話，均認為在通膨壓力尚未明顯緩解下，聯準會（Fed）到年底可能需再度升息。Fed鷹派勢力高漲，加上美國10年期公債殖利率持續飆升，支撐美元指數在新一季交易開始就衝破107大關、刷新11個月新高。

15.美債殖利率走揚帶動美元彈升，強勢美元雖有助美國緩和通膨，但世界其他經濟體可就頭痛了，進口成本和償債都將因此加劇，央行抗通膨及支撐脆弱經濟的任務也更為棘手。

16.美國公布的經濟數據強勁，帶動美元3日勁升，日圓進一步承壓，兌美元貶至149.93日圓，刷新11個月低點，150防線近在咫尺。日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）隨即發動口頭干預表示，若日圓貶值過急，政府隨時預備採取行動。

鈴木俊一3日在閣員會議後舉行的記者會上表示，「我們持續抱持高度警戒關注（外匯市場）。將採取任何可能的措施，以對抗日圓過度波動。」（中性看待）

17.小型股指標羅素2000指數（Russell 2000 index）2日走跌，全年表現由紅翻黑，顯示即便少數大型科技股繳出亮眼成績單，但依然無法掩蓋美國經濟普遍疲軟的事實。

18.股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近日再賣出510萬股的惠普（HP）股票，持續減持這家個人電腦與印表機製造大廠股份，如今持股比重降至10％。

19.美國車市因供應持續好轉和需求穩定，未受高利率影響，第三季新車銷售可望呈兩位數增幅成長。但美國汽車工人工會（UAW）罷工規模擴大，成了車市的灰犀牛，衝擊底特律三大車商生產，可能造成年底前銷售放緩。

20.國際金市9月受美國升息風向影響，尤其美國聯準會官員9月頻發鷹派言論，導致金價跌至每盎司1,900美元關卡。台灣銀行最新國際金市報告分析，聯準會官員持續透露將長時間維持高利率，如果美債殖利率、美元指數持續位於高檔，不排除金價10月會進一步跌破1,800美元。

21.越南和發鋼廠率先開出11～12月內銷盤價，每噸下跌9～10美元，打破市場預期第四季鋼價只漲不跌趨勢，引發關注。但由於和發向來以操作靈活著稱，常在開盤後根據市況調整價格，因此國內鋼鐵業者認為，和發實際鋼價是漲是跌，還要看後續發展。

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22.光通訊概念股光環（3234）今年以來股價大漲逾5成，惟董事長劉勝先及其配偶也分別出現賣股動作。

根據股市觀測站資料顯示，劉勝先於8月申報轉讓持股400張，占其當時持股1,692張約23％。而在劉勝先之後，劉勝先的配偶也於10月2日申報轉讓1,000張持股，占其原先持股2,441張約40％。

23.受惠IC料況緩解，加上交通及醫療兩大引擎需求不減，電源供應器優等生博大（8109）今年業績穩步向上，不過9月營收因醫療產品出貨較少，營收罕見出現雙減，惟仍保有歷年同期次高的表現，展望第四季，博大表示，景氣確實有些走疲，第四季營收恐難再創單季新高，惟季減幅仍可控制在個位數。

24.需求動能不足，大陸產能大量釋出造成市場供給過剩，國內加工絲產業景氣第三季仍未回溫，宏益（1452）自結9月合併營收9,312萬元，年減29.99％、月減10.99％，市場指出，加工絲產業景氣要真正回溫，恐要等明年農曆春節過後。

宏益前三季合併營收8.34億元、年減41.58％，是近三年同期新低。

25.建商減少推案，科技廠放緩資本支出，加上南部今年颱風、豪雨影響工程施工，預拌混凝土廠環泥（1104）、國產建材（2504）、亞泥（1102）轉投資的亞東預拌，都對今年第四季傳統趕工旺季需求保守看待。

環泥7、8月營收雖仍呈年成長，不過第三季在南部颱風、豪雨多的情況下，8月營收已出現月衰退。

26.因為火災爆炸，導致全廠遭勒令停工的明揚（8420），3日發布重訊，表示廠房設備及存貨等財產損失粗估約10.28億元，明揚並向客戶通知屏東廠發生火災事故，已下單的客戶表示能體諒訂單取消，且無提出相關賠償的請求。