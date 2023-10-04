創新型保單鬆綁 里程車險將問世

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【中國時報 王玉樹 、 洪凱音】金管會公告修法，開放保險業可以與金融科技業（Fintech）合作，開發創新型保險商品。即日起業者即可遞案申請試辦，明年起市場上有機會看到更短天期保單、按里程計費車險等出現。

透過網路取得保險商品或服務已成為趨勢，金管會建議保險業應結合異業建構多元服務生態系聲音不斷，為此並修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，開放保險業得與從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務的金融科技業，異業合作創新型保險商品。

金管會保險局長施瓊華表示，隨著演算法與系統進步，金融科技可以幫助保險業，做核保流程門檻改善、外溢保單設計，以及更多元保單，例如保險業者甚至可以設計出1天、2天極短天期保單，或是現行車險以後可以有按里程設計保單供選擇等，又或者專為現行自由工作者設計的小型火險、意外險。

其他修法重點包括，考量登山綜合保險與海域活動綜合保險具有承保天數較短，實務上執行電話訪問不易，增列該等保險可免辦理電話訪問。

保險業指出，過去金管會限制多，外商常批評作風太過保守，如今願意鬆綁多項法規，多家業者表示「樂觀其成」。對於金融科技業者異業結盟，推出創新型保單；富士達保險經紀人董事長廖學茂表示，創新型保單未來不一定會成功，但金管會開放鼓勵態度是值得稱許。

對於鬆綁「保險業辦理電子商務事項」，保險局表示，期望能滿足民眾單一平台上「一站式購足」，推動生態系完整建立。不過，民眾最擔心的是，網路投保個資安全性，保險業者表示，由於投保所需的資料，涉及個人收入、健康體況、保額等資訊，保險業對個資保護的要求，會比購物網站還要嚴格。