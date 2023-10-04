中颱小犬最快今登陸 風雨至周五

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【中國時報 王玉樹 、 洪凱音】今年第14號中度颱風「小犬」逼近台灣，中央氣象署昨午發布海上陸上颱風警報，推估以花蓮豐濱至恆春一帶登陸機率為高。預估今日至周五是「小犬」影響最顯著的時刻，全台今日有澎湖縣及蘭嶼鄉、綠島鄉全天停班課，屏東縣6鄉鎮、台東全縣自下午停班課外，其餘縣市均正常上班課。

氣象署指出，陸上颱風警戒範圍包括南投、花蓮、台東、高雄、屏東、恆春半島及台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部；今起受颱風外圍環流及海峽地形效應影響，東半部、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中颱「小犬」（KOINU），為日本命名，取天上88星座中的「小犬座」。今日到周五，東部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上強降雨發生機率，北部、南部及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，由於適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

台灣颱風論壇「天氣特急」粉專分析，颱風偏北的程度將決定登陸位置，花蓮豐濱至恆春為登陸熱點，颱風將於今深夜至周四凌晨間登陸，登陸熱區及颱風中心通過的區域嚴防猛烈風勢及雨勢。

根據氣象署資料統計，最近1年有2個颱風登陸台灣，是在2017年，若小犬颱風登陸，今年至少會有2個颱風登陸台灣，已是近5年颱風登陸最多紀錄。

菜價部分，昨日每公斤平均菜價49.9元，較中秋休市前漲幅超過16％。農糧署副署長姚志旺指出，主要為中秋連假後開市買氣熱絡，加上颱風的預期心理所致。

交通部分，台灣高鐵今日全線列車正常營運。交通部航港局表示，今日共有12航線、計96航次停航，小琉球、綠島、蘭嶼等離島船班全停。

澎湖縣宣布，今天全天停班課。台東縣政府說，4日除蘭嶼鄉、綠島鄉全天停班課外，其餘地區上午正常上班課、自下午起停班課。屏東縣恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮則在下午停班課。