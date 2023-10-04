中國查辦恒大許家印 專家︰堵住爆雷房企脫產路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺報 吳泓勳】恒大集團董事局主席許家印9月底遭大陸官方監視居住，集團也公告承認涉嫌違法犯罪。復旦大學房地產研究中心地產運營研究所所長蔡為民認為，從恒大各種資金往來，看來都已在做脫產準備，尤其在美國宣布破產讓大陸官方不得不出手，否則其他爆雷房企恐怕也都跟進，此舉也是表態，將房企老闆脫產打算的路給堵上。

蔡為民表示，從許多資金困難甚至爆雷房企來看，並不是都如恒大集團一樣資不抵債，例如市價資產可能是5000億元（人民幣，下同），但負債3500億，雖然當下沒有現金，但仍有1500億資產價值，如果大陸政府介入接管穩住情勢，之後慢慢消化出售，還是有機會救活的。

就目前來看，大陸官方把注資責任壓在銀行身上，但許多銀行也是上市公司，必須承擔經營績效，不可能不顧風險的執行，最終讓房企輸血程度始終有限。

而作為近年爆雷房企代表的許家印，9月28日因涉嫌犯罪被採取強制措施，人在北京被監視居住。稍早就已有許多疑似脫產行動，包含與妻子丁玉梅的技術性離婚，甚至有消息稱，許家印為兒子設立一個23億元的單一家庭信託基金。

觀察大陸官方對恒大為何從力挺變成出手抓人？蔡為民指出，官方原本心態是一定要救房企，不能坐視動輒上兆元的負債不理，但過程卻發現「洞越來越大」，尤其是恒大。他認為恒大有各種資金往來，「在他看來都已經是在做脫產準備了」，尤其在美國直接宣布破產，讓官方不得不出手。

蔡為民更說，許多房企老闆，常利用關聯交易創造負債，號稱用自己的錢救公司，其實是從公司拿錢再倒回去，原是代表公司的債務人，一番操作卻成為債權人，甚至可以參與公司獲利分配，使得許多高管收入高得不合理。

另值得注意的是，因許家印被監視居住再度停牌的恒大系股票中國恒大與恒大物業，3日在港交所復牌，股價盤中一度漲幅超過40％，最終收盤升值28.13％、走跌3.39％。香港股評人認為，官方允許恒大迅速復牌，應是不想拖垮恒大和整個房市信心。