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陸房市爛尾樓風暴 專家曝台灣2大產業很慘

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鋼鐵示意圖。圖／本報資料照片
鋼鐵示意圖。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 邱怡萱】房地產開發商大陸恒大集團主席許家印因涉嫌違法犯罪，9月28日被依法採取強制措施，值得關注的是，恒大留下的「爛尾樓」預估達到162萬套，這些爛尾樓將何去何從引發關注。財經專家黃世聰則揭露大陸房市深陷爛尾樓風暴， 台灣的鋼鐵、水泥業也連帶受影響。

財經專家黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，大陸房地產市場泡沫化，北京政府拿許家印開刀以達到殺雞儆猴的效果，值得關注的是，大陸基礎建設房地產垮了之後，鋼鐵、水泥跟著崩盤，台灣也受到衝擊，中鋼董事長翁朝棟就直言，中鋼面臨有史以來最糟糕的情況，主因在於大陸房地產爛尾，沒有人要用鋼鐵，大陸的鋼鐵供過於求，中鋼當然首當其衝。

另外一個受衝擊的原物料就是水泥，黃世聰說，目前大陸廣東、四川很多的水泥廠自己互相殺價，影響層面很大，先是廣東水泥遭殃，再殃及廣西水泥，連福建水泥也受影響，福建水泥更直言「一夜回到了解放前」，直指水泥價格已回到2017年以來最低的價格。

黃世聰示警，周邊國家都感受到大陸通縮帶來的影響，台灣很多產業首當其衝，像是鋼鐵、水泥業都受影響。

至於大陸房地產的現況，黃世聰則說，昔日示範民企旭輝股價腰斬，上半年大幅虧損89.72億人民幣，另外，專蓋北京頂級豪宅大院的泰禾集團， 市值也大幅縮水超過98%從A股下市。他強調，大陸一大堆爛尾樓，北京、上海、廣州、深圳超一線城市全部都掛，現在大陸房地產真的是救不起來的狀況 。

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