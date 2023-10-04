葉倫：長時間維持高利率絕非必然

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美國聯準會多名官員近日強調經濟表現依然強勁，使市場深信聯準會將在長時間內維持高利率，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）則於3日表示，這樣的劇本「絕非必然」，並重申，她對於美國經濟前景非常樂觀。

葉倫3日出席《財富》CEO倡議論壇，她在會議中指出，美國經濟出乎意料的具有韌性，使投資人質疑當局將採取何種措施以降低通膨，市場普遍相信聯準會將在長時間內讓利率維持於高位，但她對此抱持懷疑態度，認為這絕非理所當然。

她進一步指出，包含綠能轉型在內，更高的投資支出率可能意味著長期利率上升，但於此同時，人口趨勢等近幾十年來壓低利率的結構性因素仍然存在。

橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）早前接受採訪時曾預測，美國將會發生債務危機，發生的速度取決於「供需問題」，預期美國經濟可能會大幅減速。另外，美國對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）則認為，美國公債殖利率將急速飆高，相信10年期美債殖利率可能攀升至接近5％，投資人應迴避美債。

當談及美債殖利率是否會長期維持於高位時，葉倫並未給予明確回應，僅稱她與當局都非常關心此問題，她補充指出，維持永續的財政政策至關重要，以美國每年為聯邦債務融資的支出占國內生產毛額的比例來衡量，根據通膨進行調整後，目前美國的債務水準是可控的，不過她也承認，長期利率的上升可能構成威脅。

葉倫周二重申，她對於美國經濟前景非常樂觀，消費者支出依然強勁，投資支出也維持穩健，且房地產市場穩定，甚至出現成長跡象，在勞動力市場極其強勁的背景下，短期通膨正在下降。

當談到美國聯邦政府早前的關門危機以及撥款法案，葉倫指出，美國國會迫切需要為烏克蘭撥款，然而此舉仍沒有完成，這將是她看重的一點，至於眾議院議長麥卡錫遭罷免一事，她則拒絕發表看法。