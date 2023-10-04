創投公會：恢復創投盛況 每年加碼投資至1000億元

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創投公會理事長邱德成指出，要實踐新創投資的倍增，政府必需善用現有可用的工具，目前台灣創投加上企業創投每年的投資大約300、500億元，若政策上對創投、企業創投或加速器，施以租稅誘因，「每年翻1倍是輕鬆可以達成的」，單單只要恢復創投2000年前的創投盛況，創投及企業創投合計每年可以加碼投資800億到1000億元。

民進黨總統參選人、副總統賴清德端出第四波國政願景，提出5年創造2萬個新創就業，每年新創投資達到1500億元的目標。創投公會理對此表示高度的肯定與歡迎，但也同時提出激勵新創投資的多項作法，以落實國政願景的目標。

邱德成表示，賴副總統提出5年創造2萬個新創就業，是一個相當基本的目標，3到5年還存活的新創事業，每年新聘的員工，少說也有3～5名；AI、數位經濟產業的新聘人員更多；而且，新創事業新聘的人員大多是腦力密集概念，對台灣的產業轉型升級，以及國民平均生產力，都是正面的，「我們非常期待這些政策可以落實。」

1500億的新創投資，創投公會概略估計，約當前每年新創投資實績的2到3倍，日本、新加坡、韓國，目前都有積極推動新創創業的政策，日本也已經訂下未來5年新創投資要成長10倍，一改過去日本保守的態度，邱德成強調，台灣必需急起直追正面迎戰，否則會在未來輸掉創新的競爭力。