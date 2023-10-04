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小犬90度大轉彎 全台侵襲機率曝 10縣巿明有望放颱風假

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彭啟明表示，小犬如預期90%大轉彎，今天上午8時暴風圈將接觸東半部陸地。圖／翻攝自彭啟明臉書
彭啟明表示，小犬如預期90%大轉彎，今天上午8時暴風圈將接觸東半部陸地。圖／翻攝自彭啟明臉書

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【中時新聞網 莊楚雯】中度颱風小犬目前在鵝鑾鼻東方約300公里海面上，向西前進，氣象達人彭啟明表示，小犬如預期90度大轉彎，今天上午8時暴風圈將接觸東半部陸地。據中央氣象署暴風圈侵襲機率預測，台東、蘭嶼、綠島侵襲率100%，嘉義縣市、南高屏都在90%以上，雲林、南投、花蓮、澎湖80%以上，換句話說，以上縣市明天放颱風假的機率很大。

彭啟明在臉書指出，小犬颱風如預期開始 90度大轉彎，向西前進，持續關注南北擺盪的程度，這也會影響中心登陸點位置。

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彭啟明表示，小犬暴風圈已碰觸到海上警戒區域，今天上午8點時暴風圈接觸東半部陸地，東半部注意劇烈降雨，還有接近颱風中心10級風半徑區域的地區將會有強風；預期周五（6日）才會解除陸上警報，周六（7日）海上颱風警報解除，要有長期抗戰的心理準備。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今早暴風圈觸陸範圍包括東半部和恆春半島陸地，今風雨以東部為主，明天全台風雨明顯增強，估明清晨颱風登陸台東和恆春半島交界，強度將被破壞，周五出海後強度減弱。根據氣象署最新預測，台東縣、蘭嶼、綠島暴風圈侵襲率100%、恆春99%、高雄縣及屏東縣98%、台南市96%、嘉義市92%、嘉義縣91%、花蓮縣88%、雲林縣87%、南投縣83%、澎湖縣81%，受颱風威脅大，也就是說明天有放颱風假的機會。

雲林以南、南投、花蓮以南縣市暴風圈侵襲率都在80%以上，要注意防颱。圖／翻攝自氣象署
雲林以南、南投、花蓮以南縣市暴風圈侵襲率都在80%以上，要注意防颱。圖／翻攝自氣象署

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