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《群益早安》由群益期貨證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.就業數據好但股市可糟了!2.美債殖利率對負面訊息無感?

美國8月份職位空缺數增加69萬至961萬，7月份為892萬。8月份的職位空缺率（職位空缺數占總就業人數與職位空缺數之和的百分比）為5.8%，前月為5.4%，8月份招聘率為3.7%，7月份為3.7%，8月份有363.8萬人辭職；辭職率為2.3%，8月份離職率為3.6%；7月份為3.6%

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行主席Bostic：限制性政策有助於抑制通貨膨脹。聯準會在抑制通膨方面還有很長的路要走。讓我們保持耐心，不一定明天就要達到2%的通膨目標。如果通膨預期穩定，可以耐心等待。隨著通膨下降，政策變得更加限制性。不急於升息，也不急於降息。我希望美國在「很長一段時間」保持利率穩定

美國財長耶倫：對美國經濟前景感到「非常樂觀」。對財政穩定狀況感到擔憂是出於本職。美國正在走上財政穩定之路。正一直關注利率狀況。長期利率水準可能會比預期更高。推動利率下行的結構性力量仍存在且完好。消費支出水準仍強勁，商業投資活動穩定。房屋市場已經趨穩，可能會恢復上行。長期利率持續走高並非板上釘釘。

UAW汽車業罷工風險汽車業罷工。美國汽車工人聯合會(UAW)召集了三大汽車公司工人罷工，這是他們歷史上第一次把底特律三巨頭同時當成罷工目標。上周五，罷工人數擴大到約25,000名工人。該行業長長的供應鏈意味著停工可能會給經濟帶來巨大影響。1998年通用汽車9,200名工人舉行了為期54天的罷工，導致美國就業人數減少15萬人。

學生貸款：在凍結了三年半後，本月幾百萬美國人將再次開始償還學生貸款。恢復還貸可能導致第四季度美國GDP折合成年率的增速再減少0.2至0.3個百分點•油價：原油價格飆升會影響到所有人的錢包，可以說是預示經濟衰退的幾個少有可靠指標之一。油價已從夏季低點上漲近25美元，突破了95美元大關。

全球經濟衰退：世界其他地區的經濟表現也可能拖累美國。目前中國深陷房地產危機。歐元區銀行貸款萎縮速度比歐債危機最嚴重時還快，表明已經停滯不前的經濟增速勢將下滑。•政府停擺：隨著最後一刻短期撥款協議的達成，美國政府得以到11月才面臨停擺危機，如果政府關門，將對第四季度GDP造成更大衝擊。彭博經濟研究預測，停擺每持續一周，折合成年率的GDP增速就要下降約0.2個百分點。

美國眾議長麥卡錫被罷免美國國會眾議院當地時間3日通過投票，罷免眾議長KevinMcCarthy，他也成為美國史上首位被罷免的眾議長，而這可能會讓眾議院的共和黨人進一步陷入混亂。投票結果出爐後，一些共和黨人都對此感到震驚和沮喪。

澳洲央行：更高的利率正在平衡供需。經濟狀況比上半年預期的要略微強勁。勞動市場狀況依然緊張。澳洲的通貨膨脹率已達到過高峰。將通膨恢復到目標水準仍是首要任務。委員會決心使通膨率回歸目標水準。預計2025年底通膨在2%-3%的目標通膨仍然過高，這種情況將持續一段時間範圍內。將採取必要措施使通膨達到目標。

MSCI亞太指數下跌1.7%，創12月下旬以來新低。該地區基準指數正面臨回調，較7月31日的峰值跌幅接近10%。恆生中國企業指數跌幅超過3%最差表現者亞洲主要股指受到美團點評和阿里巴巴等科技股以及一些金融股的群益早安講師並無經營任何通信群組或社群拖累。日本股價，切勿相信來源不明之消息也下跌。

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