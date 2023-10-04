《金融股》京城銀Q3獲利衝次高 前3季反彈逾3倍

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【時報記者林資傑台北報導】京城銀(2809)在核心業務持穩、市場波動較小及呆帳回收挹注下，2023年9月獲利顯著「雙升」，帶動第三季稅後淨利跳增至21.46億元、每股盈餘1.93元，雙創歷史次高。累計前三季稅後淨利倍數反彈至44.98億元、每股盈餘4.05元，雙雙續創同期次高。

京城銀2023年9月自結合併淨收益6.38億元，月增達49.56％、較去年同期虧損8.18億元大幅轉盈。稅前淨利8.52億元、月增達65.05％，稅後淨利6.79億元、月增34.87％，並較去年同期虧損10.57億元、9.83億元大幅轉盈，每股盈餘0.61元。

合計京城銀第三季自結合併淨收益24.42億元，季減16.26％、年增達99.7％，創同期次高。稅前淨利24.48億元，季增37.35％、年增達6.15倍，稅後淨利21.46億元，季增達41.96％、年增近7.68倍，每股盈餘1.93元，三者均創歷史次高。

累計京城銀前三季自結合併淨收益74.15億元、年增達1.52倍，稅前淨利53.41億元、年增近2.62倍，稅後淨利44.98億元、年增達3.09倍，每股盈餘4.05元，均創僅次於2021年的同期次高。

京城銀指出，美國聯準會9月21日決議暫緩升息，對今年底的利率預測維持相同區間，但對明年降息幅度比先前預估小。京城銀指出，觀察聯準會政策聲明，在其確保通膨能持續下降前，認為高利率環境可能將持續一段時間。

京城銀表示，9月利息淨收益大致持穩、手續費淨收益維持穩健成長，金融資產評價則略受市場波動影響，但在呆帳回收挹注下，整體獲利仍較8月成長。截至9月底，逾放比維持0.02％、逾放覆蓋率7413.59％，整體放款覆蓋率1.51％，資產品質維持一貫優異水準。

而京城銀第三季及前三季獲利顯著反彈，除了受惠呆帳回收挹注，主要由於去年股債雙跌，認列較多金融資產處分及評價損失，以及認列俄羅斯債券減損，比較基期較低。展望後市，京城銀將持續專注提升核心存款並控管資金成本，以提供更多元的資產配置選擇。