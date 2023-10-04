《熱門族群》經部偕工研院狂練低軌衛星硬實力 國內大廠吃補丸

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【時報記者王逸芯台北報導】工研院昨(3)日舉辦工研院ICT TechDay(資通訊科技日)論壇，展示在經濟部產業技術司、數位部數位產業署的補助下多達34項技術成果發表，本次亮點之一莫過低軌衛星，在經濟部補助下，工研院自主研發低軌衛星地面設備系統，也成功協助我國ICT產業，打入國際前三大衛星大廠，搶啖產值千億美元太空通訊商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台灣資通訊產業位居國際重要地位，依據MIC統計台灣2023年資通訊硬體產值約2260億美元，約占全球比重3.8%，接近德國(4.2%)與英國(4.5%)，反映台灣在全球資通訊科技和製造領域的卓越實力。經濟部透過法人研發及補助業者，提升我國技術自主研發能量，本次一口氣展出超過20項科技專案成果，歸納四大亮點，一是低軌衛星，協助國內廠商掌握自主地面設備技術，並打入國際前三大衛星供應鏈；二是已應用於智慧醫院、智慧工廠的Janus智能資安管家，不再聚焦防火牆或黑名單、白名單，靠掌握「行為」打造資安防護網；三是智慧座艙V2X See through，讓駕駛就像獲得千里眼可掌握前車視野；四是5G O-RAN微基站系統，提升我國高功率與多天線基站自主研發能力，更已技轉廠商產品化，並積極進軍國際生態系。

在經濟部補助下，工研院自主研發低軌衛星地面設備系統，不僅完成從零到一的陣列天線射頻晶片開發，掌握我國關鍵射頻晶片技術力，地面設備架構部分，也協助我國ICT廠商完成地面設備架構與介面設計，如耀登(3183)、鐳洋、仁寶(2325)等。此外，更已成功協助我國ICT產業，打入國際前三大衛星大廠，為我國ICT產業邁進一大步。本次ICT TechDay現場也展示太空通訊新紀元，透過低軌道寬頻衛星通訊，啟動視訊串流，突破衛星高速飛行、距離、環境等難題，利用波束對準演算法就能一秒內高速追星，就像追上11倍快的F16戰鬥機（時速達2萬7000公里），未來將持續搶攻產值千億美元太空通訊商機。

台系低軌衛星概念股包括昇達科、明泰(3380)、仲琦(2419)、耀登(3138)、啟碁(6285)、台揚(2314)、耀登以及鐳洋等，隨著低軌衛星產值持續成長，相關營運動能也可望反應在財報表現。