美債殖利率走高美股重挫 台股後續觀察Fed利率態度

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【中央社記者潘智義台北4日電】在美國聯邦準備理事會（Fed）試圖控制通貨膨脹之際，美債10年期殖利率創16年新高，美股收盤重挫。法人認為，台股難免受美股走勢影響，後續仍須觀察聯準會官員態度。

美國勞工部公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示美國就業市場仍然緊俏，強化高利率將維持更長時間的看法，美股3日收盤重挫。

道瓊工業指數大跌430.97點或1.29%，收33002.38點。標準普爾指數重挫58.94點或1.37%，收4229.45點。那斯達克指數大跌248.31點或1.87%，收13059.46點。費城半導體指數重挫72.273點或2.10%，收3376.580點。

台股3日終場收在16454.34點，下跌102.97點，跌幅0.62%，成交值新台幣2557.15億元，加計盤後交易約2614.52億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然台股昨天下跌逾百點，但量縮；相對前天放量漲200多點，昨天跌勢尚不嚴重。美聯準會（Fed）官員後續談話對是否升息態度，仍將影響股市動向。

蔡明翰指出，8月以來，美科技股轉弱，主因美聯準會鷹派言論利空所致，但已逐步消化中，輝達（Nvidia）跌深反彈，但緩步走高，台股AI概念股卻大漲，因此，昨天台股AI概念股波動相對較大，漲多回檔壓力也不意外。

他認為，第4季經濟面可望轉佳，中長線偏多，逢低仍可考慮加碼。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科9月營收持續攀高，達27.24億元，月增5.8%，創10個月新高。

測試介面廠中華精測3日公布9月自結合併營收2.16億元，雖月增4.15%，仍是8個月來次低；第3季自結營收6.92億元，季減7%，是2019年第3季以來次低。

成衣廠聚陽公告9月營收28億元，較去年同期成長15.38%，但較8月衰退20.11%。聚陽預估明年出貨價將重返穩定曲線，出貨量也會成長，對後市看法樂觀。