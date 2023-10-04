台灣7新創團隊 闖入X-PITCH全球100強

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新創公司具挑戰性簡報競賽的X-PITCH 4日宣布，2023極限簡報國際大賽今年從全球3,000多支團隊中選出TOP 100，其中有7家台灣的優秀新創入圍準決賽，將在新加坡與各國好手競爭總決賽資格。

X-PITCH 全球平台提供新創創辦人贏得投資、獎項和無價的曝光機會，採取獨特且具挑戰性的簡報競賽，被稱為新創公司的「X Games」。呼應比賽的創新宗旨，歷屆比賽都是挑選意想不到的場地來舉行，包括台北101高速電梯、自駕車和甚至捷運系統，而今年11月9日舉行的X-PITCH 2023更是直接走出台灣，準備在新加坡最具標誌性的傳統小船上進行準決賽，並從中選出的TOP10新創公司晉級總決賽。

XCEL NEXT和e27 為X-PITCH 2023的聯合主辦方，得到新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）、Enterprise Singapore、A＊StartCentral，以及來自十個亞洲經濟體的頂級機構協辦與支持，其中包括Block71 Singapore、BSSC、Cool Japan Fund、DOST-PCIEERD、香港科技園、HUB.ID、KOVA、MDEC、TA台灣創速、台灣工研新創協會、啟迪控股和VITTBI。

XCEL NEXT創辦人余凱文表示，本次競賽也由AIOX Apex Angel Fund、鴻準精密工業、Media OutReach Newswire、詮鼎企業和裕隆汽車贊助舉辦，希望透過來自各界的力量，一起為全球新創建立一個更友善也更廣闊的平台，因此也在活動中將舉辦Deeptech高峰會，邀請各界意見領袖針對不同產業及領域來探討深科技的影響力，並期許未來能成為國際指標性的重要賽事。

X-PITCH 2023 大賽主題主要圍繞著「Accelerating Deeptech 加速深度科技發展」，透過不同國家的角度交流，在比賽中充分激發深科技的力量，同時促進全球科技的創新與進步。因此在分組上主要著重在四個領域，分別為醫療保健、先進製造、永續發展和數位經濟。

余凱文指出，今年的參賽隊伍中，數位經濟領域有39％，永續發展領域29％，醫療保健20％，先進製造12％，藉由參賽隊伍的產業特性，也可以預測到目前全球的市場需求走向。而在準決賽中，有88％的新創公司來自亞洲，而美洲、歐洲、中東和非洲則共占12％，這些參賽的新創公司皆處於不同的發展階段，其中53％在種子輪／Pre-A階段，40％在天使輪階段，7％在A／B輪階段。