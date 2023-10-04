4台廠助華為建晶片廠美要擋？陸行之指背後心計很可怕

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【旺得富理財網 李宗莉】美媒披露崇越、漢唐、亞翔、矽科宏晟等4台廠正替華為在深圳打造晶圓廠，襄助陸方突破美國科技鎖喉，在半導體關鍵領域再下一城。知名半導體分析師陸行之表示，雖彭博有擴大解讀禁令之嫌，但也提醒連台積電都被強押赴美，未來美方要求台企禁與重點陸企往來也不意外，更認為華為擬花10年打造比三星、蘋果更完整的一條龍供應鏈，作業系統、晶片設計到品牌銷售無所不包，實力驚人。

陸行之在臉書發文指出，據他了解，美國禁令是不能使用美國（後來擴大到ASML、日韓等) 半導體邏輯及存儲記憶體製造技術（包含設備與材料），銷售設備或服務給華為，當然美國設計公司也不能賣高檔AI晶片給中國公司，但跟處理廢水工程，蓋廠房、潔淨室無關。

除非這些工程中有用到美國的蓋廠獨門技術或美國製造的零組件，這確實屬於灰色地帶需要禁止。還有就是美國商務部禁止美國公民或綠卡持有者，協助陸半導體產業相關技術發展及任職，但這沒有包括台灣企業員工。

他認為，彭博有點擴大解讀美國技術管制（還是期待/希望未來美國擴大技術管制)，希望台灣乾脆禁止任何公司跟華為往來，最好也禁止台灣公民或台灣永久居留者助陸半導體產業相關技術發展及任職才有效，還有當然也會希望台系設備材料廠別賣產品給華為。

在美中技術戰持續擴大之下，美國都可以還沒給獎勵，就強押台積電去工會勢力大、成本高昂的美國設廠投資5奈米跟/奈米，因此當美國老大哥有天要求我們限制台灣企業，台灣人跟華為、中芯及其他重點公司不能有任何商務往來，你都不要覺得奇怪。

陸行之也話鋒一轉，認為台積電轉到日本布局先進製程，比較有機會做起來，也可以達到減少地緣政治風險的效果。

最後就是，看起來華為認為下單中芯代工還不行，還要自己建廠才夠，假設用10年來布局，華為有可能成為比三星、蘋果還整合的手機及科技產品製造商，從作業系統、韌體、晶片設計、製造、封測、零組件、系統設計/製造/品牌/銷售全包的產品公司，讓陸行之直呼可怕。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。