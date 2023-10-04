友通第三季營收39.21億元 季增4.25％

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友通資訊（2397）公布2023年9月合併營收為13.11億元，較去年同期減少2.44％，較上月減少7.68％。累計第三季合併營收約39.21億元，季增4.25％、年減4.2％。累計2023年1~9月合併營收為115.03億元，較去年同期減少2.65％。

展望下半年，友通先前法說會中預期，工具機及網安設備雙雙看到需求回溫，工業電腦本業最快有機會自今年第四季回暖，後續也有新案接力，對整體表現不悲觀，會致力調整體質，將可能的負面影響降到最小。