前往主要內容
工商時報LOGO

友通第三季營收39.21億元 季增4.25％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

友通資訊（2397）公布2023年9月合併營收為13.11億元，較去年同期減少2.44％，較上月減少7.68％。累計第三季合併營收約39.21億元，季增4.25％、年減4.2％。累計2023年1~9月合併營收為115.03億元，較去年同期減少2.65％。

展望下半年，友通先前法說會中預期，工具機及網安設備雙雙看到需求回溫，工業電腦本業最快有機會自今年第四季回暖，後續也有新案接力，對整體表現不悲觀，會致力調整體質，將可能的負面影響降到最小。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資賣超157億 台股整理 這族群下跌有戲

  2. 緯創等AI伺服器4雄僅1家能抱？老手Q4選股畫重點

  3. 10／3盤前》這檔ETF將第4次配息了 年化殖利率7.67％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。