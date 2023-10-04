美股又崩 台積ADR挫2.56％ 蔡明彰曝台股關鍵轉折點

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【旺得富理財網 李宗莉】美國8月JOLTS職缺暴增至960萬個，Fed升息憂慮升高，加上10年期美債殖利率以4.8%刷新16年新高，以及麥卡錫成史上首位遭罷免的眾議院議長，國內政局轉趨動盪，3大利空衝擊美股全崩，台積電ADR也下殺2.56%。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，由於公債殖利率持續創高，外資10月恐持續賣超台積電，得靠勞退基金為主的政府基金全力護盤才能消化賣壓，預料10/19登場的台積電法說，將是外資是否翻多的重要觀察點，台股的第4季行情，恐要待台積電法說會後，才有機會展開。

美國會日前通過1項短期支出法案，提供美國政府資金可以運作到11/17，暫時緩解關門危機，蔡明彰認為，政府關門對實體經濟及金融市場影響不大，所以避免危機只是短期反應，美股幾天反彈後，回歸基本面。

這次真正危機是美國債務首度突破33兆美元，若國會沒有提高債務上限，11/17後美國爆發債務危機，美國信評將遭降級，美債及美股大跌。

為了償還債務，美國財政部必須借新還舊，刺激公債收益率持續上漲，美元維持高位，才能吸引國際資金購買美債，新台幣貶值且外資賣超。

外資今年在台股買超吃了「歸零膏」，原本Q2買超3740億元，但Q3賣超3,738億元，同時新台幣成亞幣最弱，Q3大貶3.5％，來到32.2元，創11個月新低。

現階段台股最敏感的先行指標，是美國10年期公債收益率，若4.5％以上，美元必然走強，外資回補台股的時機往後延。

創金融海嘯以來最高的公債收益率，造成科技股壓力大，那斯達克9月重挫5.8％，創去年12月來最大跌幅，台積電成外資與政府基金決戰焦點。

台積電今年1月低點443元，當時指數最低14,001點，4月低點489元，當時指數低點15,284點，這次指數低點守在16,202點，但台積電最低516元，測試年線511元，並且市場討論是否守住500元。

為何大盤比1月及4月高出2,000點及1,000點，但佔台股權重27％的台積電相對弱勢，蔡明彰表示，主因正是外資提款導致。

外資今年來買超台積電48萬張，把2022年賣超108萬張，回補近一半，但苗頭不對，8月賣超5.5萬張，9月再賣超14.2萬張，這是台股8、9月連2個月收黑，自高點17,463點下跌1,200點的兇手，估計外資有可能10月仍賣超台積電，因為10年期公債收益率再往上創高的機率大。

蔡明彰認為，10/19的台積電法說，是外資是否翻多的觀察點，但政府基金將全力護盤台積電，規模最大3.8兆元的新制勞退，第1大持股台積電佔28％。

預料外資這一波賣超台積電即將接近尾聲，若外資把今年買超48萬張，賣掉一半24萬張，後面再賣4萬張，總計200億元，政府基金應可輕易消化外資賣壓，台股第4季行情可在台積電法說會後展開。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。