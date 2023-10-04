《盤前掃瞄-國外消息》道瓊跌幅創逾半年最重；美元指數刷新11個月高

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.10年期美國公債殖利率飆高，突破4.81%，再創2007年以來新高，勞動市場意外走強，聯準會11月升息的可能性增加，另加上眾議院麥卡錫遭到罷免，美股主指全面走低逾1%。道瓊指數跌430.97點，創逾半年以來跌幅最重單日，跌幅1.29%，報33002.38點；那指跌248.31點，跌幅1.87%，報13059.47點；標普500指數跌58.94點，創6月以來最差，跌幅1.37%，報4229.45點；費城半導體跌72.27點，跌幅2.10%，收3376.58點。

2.Fed放鷹 美元指數衝破107。美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）等多名官員2日相繼發表談話，均認為在通膨壓力尚未明顯緩解下，聯準會（Fed）到年底可能需再度升息。Fed鷹派勢力高漲，加上美國10年期公債殖利率持續飆升，支撐美元指數在新一季交易開始就衝破107大關、刷新11個月新高。

3.強勢美元再現 全球經濟頭疼。美債殖利率走揚帶動美元彈升，強勢美元雖有助美國緩和通膨，但世界其他經濟體可就頭痛了，進口成本和償債都將因此加劇，央行抗通膨及支撐脆弱經濟的任務也更為棘手。

4.Meta擬推 無廣告付費版臉書。臉書母公司Meta研議在歐洲推出無廣告版的臉書和Instagram服務，每個月最低收取10歐元（約10.5美元）費用，此為Meta回應歐盟有關個人化廣告規定的最新計畫。

5.波克夏拋售惠普 持股降至10%。股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近日再賣出510萬股的惠普（HP）股票，持續減持這家個人電腦與印表機製造大廠股份，如今持股比重降至10％。