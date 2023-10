曼谷觀光客超多地點爆槍擊案 14歲嫌犯曝原因

曼谷槍擊案地點觀光客超多!14歲嫌犯:有人要我開槍

【中時新聞網 栗筱雯】泰國曼谷市中心知名的觀光購物去處「暹羅百麗宮」(Siam Paragon),周二(3日)下午發生槍擊案。最初傳有3人死亡,傷者4至7人不等;警方晚間表示死者下修為2人,分別為中國籍、緬甸籍,均為女性。但收治死傷者的醫院發布消息稱1死6傷,死者為中國籍女性。

泰國政府為了刺激觀光收益,前不久才向中國大陸旅客開放免簽入境。

法新社晚間報導,案發時間為當地下午4時許。泰國國家警察總署新任署長托薩克(Torsak Sukwimol)更新死傷人數時表示,一共2死5傷,死者均為女性,分別為中國籍、緬甸籍。14歲嫌犯落網後已受拘留,但由於神智混亂,暫時無法接受偵訊。

不過,泰國公共電視台晚間報導,愛侶灣醫療中心(Erawan Medical)急診服務處提供的傷亡數據顯示,這場槍擊案1死6傷,死者為中國籍。

社群平台經查證屬實的畫面顯示,奔逃離場的民眾跑出購物中心時,戶外正下著滂沱大雨,鬧街上車水馬龍;有些人衝向超市出口,聽見槍聲時紛紛尖叫。

26歲以色列人雅哈夫(Shir Yahav),案發當時人在一家設計師品牌店裡:「事情發生在短短幾分鐘內。所有人都在奔跑,我們不明白發生了什麼事。我們聽見大概6到7聲槍響。」另有短片顯示,案發時正在用餐的食客只能躲進餐廳的廚房避險。

暹羅百麗宮2013年由IG評選為全球上鏡率最高的購物中心,在泰國知名度最高,每天吸引大批觀光客與本地民眾到訪,內有高級品牌店面、水族館、豪華電影院、美食廣場,很受歡迎。業者對於意外發生深表歉意,購物中心預計周三(4日)重新開放。

文章來源:1 person killed in Siam Paragon shooting, suspect is a minor

文章來源:Two dead in Bangkok mall shooting, 14-year-old boy arrested

文章來源:Thailand shooting: teenage suspect arrested after two killed at luxury mall