曼谷觀光客超多地點爆槍擊案 14歲嫌犯曝原因

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曼谷槍擊案地點觀光客超多！14歲嫌犯：有人要我開槍

【中時新聞網 栗筱雯】泰國曼谷市中心知名的觀光購物去處「暹羅百麗宮」（Siam Paragon），周二（3日）下午發生槍擊案。最初傳有3人死亡，傷者4至7人不等；警方晚間表示死者下修為2人，分別為中國籍、緬甸籍，均為女性。但收治死傷者的醫院發布消息稱1死6傷，死者為中國籍女性。

泰國政府為了刺激觀光收益，前不久才向中國大陸旅客開放免簽入境。

法新社晚間報導，案發時間為當地下午4時許。泰國國家警察總署新任署長托薩克（Torsak Sukwimol）更新死傷人數時表示，一共2死5傷，死者均為女性，分別為中國籍、緬甸籍。14歲嫌犯落網後已受拘留，但由於神智混亂，暫時無法接受偵訊。

不過，泰國公共電視台晚間報導，愛侶灣醫療中心（Erawan Medical）急診服務處提供的傷亡數據顯示，這場槍擊案1死6傷，死者為中國籍。

社群平台經查證屬實的畫面顯示，奔逃離場的民眾跑出購物中心時，戶外正下著滂沱大雨，鬧街上車水馬龍；有些人衝向超市出口，聽見槍聲時紛紛尖叫。

26歲以色列人雅哈夫（Shir Yahav），案發當時人在一家設計師品牌店裡：「事情發生在短短幾分鐘內。所有人都在奔跑，我們不明白發生了什麼事。我們聽見大概6到7聲槍響。」另有短片顯示，案發時正在用餐的食客只能躲進餐廳的廚房避險。

暹羅百麗宮2013年由IG評選為全球上鏡率最高的購物中心，在泰國知名度最高，每天吸引大批觀光客與本地民眾到訪，內有高級品牌店面、水族館、豪華電影院、美食廣場，很受歡迎。業者對於意外發生深表歉意，購物中心預計周三（4日）重新開放。

文章來源：1 person killed in Siam Paragon shooting, suspect is a minor

文章來源：Two dead in Bangkok mall shooting, 14-year-old boy arrested

文章來源：Thailand shooting: teenage suspect arrested after two killed at luxury mall