台股早盤跳水逾百點 迎廣、昶虹逆勢飆漲停

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美公債殖利率飆高，加重資金外流效應，拖累台股3日開盤跳水百點，一舉失守16,400、16,300點兩道整數關卡，指數盤中暫報16,267點，下跌187點，權王台積電（2330）首當其衝，股價下跌8元，來到521元，買盤重心轉往宏捷科（8086）、明基材（8215）、邁達特（6112）等9月營收雙增股。

美股四大指數3日同步走弱，道瓊工業指數下跌430點，或1.29％，收在33,002點；標普500指數下跌58點，或1.37％，收在4,229點；Nasdaq指數下跌248點，或1.87％，收在13,059點；費半指數下跌72點，或2.1％，收在3,376點。

由於美國勞工統計局公布，8月美國企業職缺意外由892萬彈升至961萬，顯示勞動市場需求仍然強勁，且FED克里夫蘭分行主席Mester表示，支持今年內可能再次升息；亞特蘭大分行主席Bostic則認為，將保持高利率在很長一段時間內不變。相關訊息推升長天期美債殖利率，全面跳升逾10個基點、續創10多年來新高。此外，眾議院長麥卡錫意外遭罷免的消息，也對市場帶來不確定性。

統一投顧指出，美國十年期公債殖利率突破4.8％，創下2007 年以來最高水平，拖累新台幣兌美元重貶，較不利外資作多台股。但本周美國有多項就業經濟數據將公布，如4日將公布9月ADP新增就業人數，6日將公布9月份非農就業人數，市場預期就業數據放緩有助弱化美國通膨預期，美債殖利率衝高後有望暫時休息。

整體來看，雖然台股二度挑戰收復月線失利，但台股已封閉9月20日的跳空缺口16,522點，目前月線扣抵值將逐漸下降，顯示月線壓力不大，待短線籌碼沉澱換手後，有望再度展開波段反彈。