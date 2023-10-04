《台北股市》金管會：台股今年以來漲幅 亞股中僅次於日股

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【時報記者林資傑台北報導】台股加權指數3日在台積電及AI概念股尾盤急殺下挫跌102.97點，金管會表示，外資3日雖賣超台股157.21億元，但2日為買超63.6億元，而台股今年以來累計上漲17.11％、漲幅僅次於日本，表現仍優於多數亞股。

證期局表示，美股四大指數2日普揚、僅道指微幅收黑，但亞股3日普跌，除了韓國及上海股市休市外，台股加權指數下跌102.97點、收於16454.34點，跌幅0.62％，成交量2557.16億元。同日香港股市重挫3.09％、日本股市下跌1.77％、新加坡股市下跌0.84％。

據證期局統計，今年截至2日止台股加權指數上漲達17.11％，僅低於日本的21.71％，優於韓國10.22％、上海0.69％，以及新加坡下跌1.31％、香港9.97％，台股漲幅僅次於日本、表現仍優於多數亞股。

證期局指出，台股截至8月底本益比約18.09倍，現金殖利率達3.64％、加計股票股利為3.74％。國內上市櫃公司今年前8月累計營收約25兆元，獲利及累計營收金額雖年減10.90％，仍雙創同期第三高。

金管會指出，台股信用交易整戶擔保維持率截至2日為174.59％，較9月28日時的172.13％提升、且遠高於追繳門檻130％。目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。