《美股掃瞄》數據強=利率高 美股重挫、科技晶片股成重災區

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】經濟數據顯示聯準會可能需要維持高利率，以及十年期指標公債殖利率創下16年新高，周二美股主要指數全面重挫，標普500指數創下6月1日以來新低。道瓊指數今年以來由升轉跌，為6月以來首見，並創下5月31日以來最低點。那斯達克指數亦創下5月31日以來新低。台積電ADR大跌2.56%。芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）創下5月24日以來收盤新高。

美國8月職缺數意外增加，在非農就業報告於周五出爐前，加劇了投資人對勞動力市場仍然緊俏的擔憂。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，央行沒有再次提高政策利率的急迫性，但可能要「一段長時間」後才適合降息。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她對再次升息、且可能是下次會議升息保持開放的態度。

周二收盤，道瓊指數跌430.97點或1.29%，報33,002.38點。標普500指數跌58.94點或1.37%，報4,229.45點。那斯達克指數跌248.31點或1.87%，報13,059.47點。費城半導體指數跌72.27點或2.10%，收3,376.58點。

道瓊指數今年以來轉跌0.4%，但在人工智慧（AI）狂熱帶動下，標普500指數今年以來仍漲逾10%，那斯達克指數漲約25%。

借貸成本升高不利於企業和消費者。標普500指數11大類股僅公用事業股（漲1.17%）收高。非必需消費品類股跌2.59%，跌幅最大；其次為房地產類股跌1.90%、科技股跌1.82%。

當債息上揚時，成長型公司往往是最受打擊的族群之一。

重磅科技股全跌，蘋果跌0.78%，微軟跌2.61%，亞馬遜跌3.66%，Alphabet跌1.30%，特斯拉跌2.02%，Meta跌1.92%，輝達跌2.82%。

台股ADR全跌，台積電跌2.56%，聯電和日月光均跌2.13%，中華電信跌0.50%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌2.24%。

美國交易所成交量為111.6億股，過去20日均量為105.7億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為5.61：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為3.52：1。

標普500指數有1檔成分股創下52周新高、63檔創新低。那斯達克指數有15檔創52周新高、439檔創新低。