麥卡錫宣布不再角逐美眾院議長 創多項難堪紀錄

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【中央社記者江今葉華盛頓3日專電】遭到罷黜的美國眾院議長麥卡錫宣布不再角逐議長職務。今年1月才歷經15輪投票坐上議長寶座的麥卡錫，短短9個月，就因為黨內極右派與民主黨聯手逼宮，成為美國建國以來首位被罷免的眾議院議長。

眾議院9月30日在大限前通過延長撥款的措施，由於不滿麥卡錫與民主黨達成協議，避免聯邦政府關門，卻未納入右派黨團提出的刪減支出條件，佛羅里達州選出的極右派共和黨聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）昨晚提出對麥卡錫（Kevin McCarthy）罷免案。

眾議院今天以216票對210票通過這項罷免案。讓麥卡錫成為美國建國以來，首位遭到罷黜的聯邦眾議院議長。麥卡錫在被解除議長職務後宣布，不會再次角逐議長寶座，但他會「持續戰鬥」。

目前共和黨尚不確定出馬角逐議長的人選，民主黨方面可能推出非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。目前將由麥卡錫盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫代臨時議長職務，直到新任議長選出。

加州出身的麥卡錫議長之路顛顛簸簸。共和黨在去年11月期中選舉時，以些微優勢贏回眾議院多數黨地位，儘管沒有強有力挑戰者，但由於黨內極右派勢力反對，今年1月6日，歷經4天15輪投票，麥卡錫才如願執起聯邦眾議院議長槌，寫下164年以來拖延最久的議長選舉。當時的杯葛主力就是這次提出罷免案的蓋茨。

面對黨內保守派的強力挑戰，好不容易坐上議長的麥卡錫被迫向極右派陣營讓步，包括修改規則，允許只需一名即可提出「罷黜動議」（motion to vacate）。罷黜議長表決只需在眾院獲得218票的過半數票數就能通過，使得一小撮想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。這項讓步正是導致麥卡錫今天遭到罷黜的根源。

短短9個月，因為拒絕在未大幅削減開支的情況下通過新的聯邦資金，讓聯邦政府瀕臨關門，也反對進一步援助烏克蘭，以蓋茨為首的共和黨保守勢力，聯合民主黨議員，發動對麥卡錫的罷免行動，讓麥卡錫成為美國建國以來，首位遭到罷黜的眾院議長。

在麥卡錫遭到罷黜後，眾議院現在的首要之務是選出新任議長，這也意味著眾院所有其他行動都將暫停。