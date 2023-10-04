小犬雨帶紫爆 這2地暴雨「灌水」36小時

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【中時新聞網 方翊倩】小犬颱風逼近，今天北部、東北部降雨持續，花東及恆春半島風雨逐漸增大，南部地區及中部山區晚上開始雨勢也會轉趨明顯。氣象粉專指出，小犬暴風圈今天上午觸陸，明天（5日）清晨中心從台東至恆春半島之間登陸；今天中午到明天深夜「黃金36小時」風雨最明顯，最強雨帶將橫掃迎風面的東半部及恆春半島，花東山區總累積雨量上看破千毫米。

氣象粉專「林老師氣象站」發文表示，小犬颱風目前以時速11公里的速度朝西北西方向行進，今天上午8點暴風圈接觸到本島陸地，明天清晨颱風中心將從台東至恆春半島間登陸，明天上午中心在屏東附近出海，周五（6日）上午解除本島陸上颱風警報；由於速度減慢，要到周六（7日）清晨至上午才會解除海上颱風警報。

粉專提醒，隨著小犬颱風逼近，最強雨帶將橫掃迎風面的東半部及恆春半島，估計花東山區的總累積降雨量將會破千毫米，宜蘭及屏東山區也在500至800毫米之間，「雨水不但是用倒的，而且時間相當長」，今天中午至明天深夜「黃金36小時」是小犬颱風帶來降雨最劇烈的時段。

另外基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有5米以上浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪。東部、東南部、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風。