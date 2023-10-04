新北市金山區四磺子坪地熱發電廠 10月成功商轉

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全臺第一座火山型地熱開發案「新北市金山區四磺子坪地熱發電廠」，將於今（2023）年10月正式商轉，成為國內開發地熱能源的重要里程碑！

新北市副市長劉和然於10月3日邀集宜北北基桃縣市局處參訪時表示，四磺子坪地熱開發團隊經過近半世紀的努力，終於突破早期工法及材料等限制及困境，成功開發營運商轉。四磺子坪地熱發電廠不但是大屯山其他電廠商開發參考標竿，新北市也要藉此分享在轄內各地推動地熱能源的相關經驗，讓同樣擁有地熱資源的縣市能攜手邁向北臺區域共榮。

劉和然副市長表示，全球溫室氣體效應、加速氣候變遷惡化，為達2050淨零碳排目標，城市能源轉型絕對是世界重要潮流之一，新北市致力於推動節能減碳與再生能源發展，成果深受中央及民間肯定。地熱可達24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質，被視為重要的再生能源之一，大屯火山區下方具有高溫地熱儲集層構造，是地熱潛力最高的區域，佔全國淺層地熱資源約7成，因此成為開發地熱的首選示範區。

新北市經發局何怡明局長進一步說明，我國自1966年起積極投入資源在大屯火山進行地熱探勘調查，但因火山地熱資源極酸，易使管線腐蝕，且受限早期工法及材料限制，始終無法成功開發地熱能發電設備，更遑論進入商業化及全民共享階段。但隨著科技進步，廠商近年投入更多資源引進國際最新工法，採用乾蒸氣冷式發電機組，在經過近半世紀的鑽研努力後，終於克服抗酸技術不使管線腐蝕，成功突破大屯火山地熱開發困境，實為全臺開發火山地熱能源重要的里程碑，也成為日後各電廠商開發再生能源參考之標竿。

金山區四磺子坪完成設置1 MW先導型的地熱能發電設備。圖／新北市經發局提供

北臺區域縣市建立有合作平台，就各項議題進行合作及交流，能源議題也是重要議題之一，因此，此次邀請鄰近各縣市政府一同到金山區四磺子坪地熱發電廠參訪，期望能藉由本次大屯火山群首座地熱開發案，說明新北市推動再生能源策略及現況，加深北臺各縣市政府間的交流，分享再生能源發展經驗與淨零碳排推動目標，共同合作宣示推動再生能源、淨零碳經濟發展與環境永續的決心。

位於新北市的「金山硫磺子坪地熱示範區」，透過招商引進結元能源開發股份有限公司進行開發，預計開發容量為4 MW，開發面積近2萬平方公尺，年發電量達2,700萬度電，可供應6,392戶4口家庭全年用電。為實際驗證大屯山地熱蘊藏量，結元公司先行於鄰近金山區四磺子坪完成設置1 MW先導型的地熱能發電設備，約投入3億元進行探勘及產能測試，開發面積約為1,500平方公尺，年發電量達640萬度電，供應1,500戶4口家庭全年用電，10月份正式營運進行商轉，其開發經驗將可作為大屯火山系其他電廠開發的參考，為全臺地熱能源發展注入一劑強心針。

此外，新北市經發局為努力達成淨零碳排趨勢，今年陸續推出減碳四部曲，透過全臺首創「新北Net Zero 碳健檢中心」、「新北市綠色能源媒合會」、「新北永續城市-產業淨零論壇」，以及預計於11月辦理的「減碳技術媒合工作坊」，持續強化新北企業的國際競爭力，共同喚起全民對於永續發展的重視。