《金融》國銀企業周轉金、民企放款餘額 雙創近10年高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀最新資產品質概況，在發放股利旺季帶動資金調度下，國銀存放比截至2023年8月底回升至70.13％，重返7成關卡、創近3月高點，且對企業周轉金、對民間企業的放款餘額雙創近10年新高，顯示民間企業經濟活動活絡。

金管會統計，38家截至8月底放款總餘額37兆8209億元，月增2451億元，為今年單月第三高。存款總餘額53兆9308億元，月減404億元，帶動國銀存放比回升至70.13％、月增0.51個百分點，重返7成關卡、為近3月高。

觀察國銀8月放款對象，以民營企業月增達1393億元最多、個人月增1066億元、政府機關月增141億元，公營企業則月減149億元。以用途別觀察，以企業周轉金月增1480億元為絕大宗，購置不動產月增846億元、購置動產月增132億元、企業投資則月減7億元。

銀行局副局長林志吉分析，8月國銀存款下滑有2大因素，包括部分企業因應發放股利或財務操作需求，轉出部分存款調度資金，以及出口表現不佳影響外銷貸款。放款增加亦受2因素影響，包括發放股利旺季帶動企業周轉金需求，以及部分銀行推動疫後振興專案貸款。

據金管會統計顯示，截至今年8月底止，國銀週轉金放款餘額達19兆886億元、對民營企業放款餘額達18兆725億元，雙創近10年來新高；林志吉表示，數據顯示民間企業經濟活動還是相當活絡。

據金管會統計，8月放款較7月增加較多的前3大銀行，依序為台灣星展銀1793億元、彰銀352億元、合庫銀350億元。較7月減少較多的前3大銀行，則依序為台灣花旗銀2015億元、遠東銀66億元、中信銀53億元。

而8月存款較7月增加較多的前3大銀行，依序為台灣星展銀2834億元、一銀425億元、中信銀352億元。較7月減少較多的前3大銀行，則依序為台灣花旗銀2725億元、華銀386億元、合庫銀304億元。

金管會指出，台灣花旗銀的消金業務自8月12日起併入台灣星展銀，是導致2家銀行8月放款及存款單月變動幅度較大、雙雙稱冠國銀的主因。

放款品質方面，截至8月底，國銀逾放金額為566.3億元、月減15.87億元，逾放比0.15％，持平7月、較去年同期減少0.01個百分點，備呆占逾放覆蓋率為907.15％，月增29.88個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。